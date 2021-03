Care este relația dintre Silviu și Mihaela Prigoană. Dezvăluiri inedite: „Nu a fost simplu”

Silviu Prigoană s-a aflat mult timp în atenția presei din cauza scandalurilor cu fosta soție, Adriana Bahmuțeanu, însă acum este căsătorit cu Mihaela Prigoană, care a dezvăluit cum este relația cu politicianul și omul de afaceri.

După numeroasele divorțuri tensionate cu Adriana Bahmuțeanu, fondatorul postului Realitatea TV și-a găsit liniștea în brațele Mihaelei, cu care s-a căsătorit în 2016.

Mihaela Prigoană a vorbit despre relația dintre ea și partenerul ei de viață, pe care l-a descris ca fiind o persoană hotărâtă, care a știut întotdeauna ce a vrut. Blondina îl apreciază pentru ambiția și determinarea de care dă dovadă.

Care este relația dintre Silviu și Mihaela Prigoană

Mihaela Prigoană, soția cunoscutului afacerist și politician Silviu Prigoană, a vorbit despre viața de cuplu și a dezvăluit care este, de fapt, relația cu partenerul ei de viață. „Primii ani au fost puțin așa… până s-a acomodat, fără soție. Nu a fost simplu, dar parcă suntem dintotdeauna împreună. El este ca și un copil acum, se bucură din orice, e fericit

Faptul că eu sunt aproape de el, noi mergem la plimbare împreună, mâncăm, povestim, citim. El spune că sunt fata lui mult visată. A fost un om hotărât la viața lui”, a declarat Mihaela Prigoană pentru Antena Stars.

În 2015, Mihaela Prigoană a cunoscut-o pe spacra ei, iar cele două s-au plăcut din prima, iar blondina are numai cuvinte de laudă la adresa ei. Soția lui Silviu Prigoană consideră că afaceristul seamănă cel mai mut cu mama lui, dar are destule trăsături și din partea tatăui.

„Cred că Silviu semănă mai mult cu mama, dar are foarte mult și de la tatăl lui. Tatăl lui este un om mai calm, își face timp să analizeze lucrurile. Silviu este mai vulcanic. Eu când am venit în 2015 la București și am venit acasă la Silviu, ea era acolo împreună cu soțul ei și făceau niște controale medicale și când m-a văzut, am stat puțin, am povestit și mi-a spus un lucru pe care nu o să-l uit niciodată, niște cuvinte foarte frumoase ‘Să știi că ai venit la bărbatul din cea mai albă pâine. Mi-ar plăcea foarte mult să rămâi aici’. A fost o femeie foarte minunată.”, a mai spus Mihaela Prigoană pentru sursa citată.

Cum se înțelege Mihaela Prigoană cu copiii soțului ei

Mihaela Prigoană este foarte apropiată de copiii soțului ei, cu care se înțelege de minune. Și ea este mamă a trei copii la rândul ei și este de părere că băieții lui Silviu Prigoană sunt întotdeauna uniți și fac tot posibilul să se ajute unul pe altul.

„Întotdeauna m-am înțeles bine cu toți băieții, nu doar cu cei mari. Corina este o fată extraordinară, noi suntem foarte uniți. Eu sunt persoana care caută întotdeauna să fie bine, nu-mi place să judec”, a mai spus Mihaela.

Silviu Prigoană a fost adus în atenția presei după căsniciile eșuate cu Adriana Bahmuțeanu, de care a divorțat de cinci ori. Relația lor controversată a fost discutată mult timp, însă povestea lor a luat sfârșit cu aproape șase ani în urmă. Au împreună doi băieți, Maximus și Eduard Gabriel.