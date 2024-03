Care sunt cele mai importante nume ce vor rata EURO 2024! 7 fotbaliști imenși nu vor fi prezenți la turneul final din Germania

EURO 2024 se apropie cu pași repezi, turneul final din Germania urmând să se desfășoare în perioada 14 iunie 2024 – 14 iulie 2024. Pauza competițională, provocată de partidele amicale, este un prilej pentru fotbaliștii de top din întreaga lume de a se pregăti în vederea turneului final.

7 fotbaliști imenși vor rata EURO 2024

În ciuda faptului că majoritatea fotbaliștilor de top sunt prezenți la echipa națională pentru partidele amicale, asta nu înseamnă că toți vor ajunge la turneul final. 7 jucători de top vor rata EURO 2024 din diferite motive.

Thibaut Courtois, portarul celor de la Real Madrid, nu va putea fi prezent alături de Belgia la EURO 2024.

Portarul celor de la Real Madrid a revenit la antrenamente la începutul anului 2024, cu speranța ca va putea reveni în poartă până la finalul sezonului, speranța care avea să fie risipită datorită unei noi accidentări la genunchi, accidentare care îl obligă să se opereze din nou.

Courtois nu este singurul jucător de la Real Madrid care va rata turneul final din Germania. David Alaba nu va juca nici el la EURO 2024, tot din cauza unei rupturi de ligamente suferite în meciul cu Villareal, din Decembrie 2023.

Erling Haaland este și el out de la EURO 2024

Erling Haaland va rata și el turneul final, dar nu din cauza unei accidentări. Norvegia nu va merge în Germania din cauza prestației dezamăgitoare din campania precedentă de calificări pentru EURO 2024. Atacantul lui City și-a făcut datoria, marcând de 6 ori, dar nu a fost de ajuns pentru Norvegieni.

Viktor Gyokeres, suedezul care are sezonul vieții la Sporting, nu va merge nici el în Germania. Jucătorul care a marcat de 36 de ori în 39 de meciuri pentru echipa din Portugalia, a ratat și el calificarea la turneul final după o prestație sub așteptării a suedezilor în campania de calificare. În timp ce Norvegia a terminat sub Spania și Scoția, Suedia a fost nevoită să se recunoască învinsă atât de Belgia cât și de Austria

Gavi, fotbalistul Barcelonei, nu va juca nici el la EURO 2024 din cauza unei rupturi de ligamente încrucișate. Jucătorul iberic, care a avut o campanie de calificări excelentă, a fost nevoit să-și încheie sezonul mult mai devreme, în luna Noiembrie, din cauza accidentării suferite în meciul cu Georgia.

Paul Pogba și Sandro Tonali vor rata turneul final din cauza suspendărilor

Alți doi fotbaliști uriași care nu vor fi prezenți la EURO 2024 sunt Paul Pogba și Sandro Tonali. Cei doi vor fi nevoiți să privească turneul final de la televizor din cauza suspendărilor primite.

Paul Pogba a ratat și campionatul mondial din 2022 din cauza unei accidentări suferite ce l-a ținut departe de teren câteva luni bune. Revenit la Juventus, mijlocașul francez va trebui să stea pe bară si la EURO 2024 din cauza suspendării de 4 ani,

Dacă Paul Pogba a fost suspendat pentru dopaj, Sandro Tonali a fost suspendat din cauza faptului că jucătorul italian a jucat la pariuri. Deși suspendarea lui Tonali este mai mică, doar 10 luni, mijlocașul celor de la Newcastle nu poate reveni la timp pentru turneul final, suspendarea acestuia urmând să fie ridicată tocmai în luna august.