Carl Hayman a dat în judecată World Rugby! Fostul internațional All Blacks suferă de demență: „Nu îmi aminteam numele fiului”

Carl Hayman (41 de ani) este ultimul nume mare din rugby-ul mondial care este diagnosticat cu . Fostul pilier All Black a făcut dezvăluiri cutremurătoare pentru site-ul despre afecțiunea care acaparează tot mai tare sportul cu balonul oval.

Aceasta ar putea să nu fie singura problemă a fostului jucător al naționalei Noii Zeelande. Hayman ar putea suferi și de encefalopatie traumatică croică (CTE), care poate fi diagnosticată doar după deces. Suspecți de această maladie sunt și alți doi foști mari rugby-iști, britanicii Steve Thompson și Alix Popham.

În urmă cu aproximativ un an, Thompson declara că nu își mai aduce aminte să fi câștigat Cupa Mondială din 2003, deși a evoluat în toate meciurile de la acea competiție. În vârstă de 43 de ani, fostul taloner suferă și el de demență și a dat în judecată forurile de rugby.

Luna trecută, englezul a luat o decizie care ar putea ajuta lumea medicală. pentru a fi folosit în cercetările cu privire la encefalopatie cronică traumatică.

Astfel, Carl Hayman se va alătura lui Steve Thompson în demersul de a ataca în instanță World Rugby. Foștii jucători care suferă de demență consideră că forul de conducere al rugby-ului internațional este responsabil pentru apariția acestor maladii, deoarece nu știu să gestioneze situația comoțiilor cerebrale.

Atât Hayman, cât și Thompson, susțin că au dovezi pentru a arăta ca World Rugby a știut din totdeauna de pericolul la care sunt supuși jucătorii în ceea ce privesc comoțiile și că nu a luat nicio măsură.

„Am început să beau mai mult”

Carl Hayman a avut o viață zbuciumată. Fostul pilier All Blacks a fost dependent de alcool și condamnat la închisoare pentru violență domestică.

„Am petrecut câţiva ani crezând că înnebunesc. La un moment dat, chiar am crezut cu adevărat. Au fost dureri de cap permanente şi toate aceste lucruri care se întâmplau şi pe care nu le-am putut înţelege.

Au fost dureri de cap la început, în 2016. Apoi am început să am probleme importante de memorie. De exemplu, încercam să obţin un paşaport pentru fiul meu şi nu-mi aminteam al doilea nume al lui. După 25 de secunde a trebuit să-i spun ‘îmi pare rău, am uitat’ persoanei de la telefon care încerca să facă paşaportul.

Am început să beau mai mult. Nu ştiam ce am şi consumul de alcool mi-a permis să mă eliberez pentru un timp. Am fost implicat într-un accident fizic cu soţia mea, nu vreau să minimizez răul pe care l-am făcut şi nici nu vreau scuze, dar nu sunt cine se crede că sunt”, s-a destăinuit Carl Hayman.

Hayman a practicat rugby timp de 17 ani, perioadă în care a jucat 451 de meciuri. În tot acest timp, neo-zeelandezul, care are patru copii, ar fi putut suferi minim 150 de mii de șocuri la nivelul cutiei craniene. Ca o comparație, galezul Alix Popham a suferit 100 de mii de șocuri la nivelul capului, în 300 de partide.

„Ar fi destul de egoist din partea mea să nu vorbesc şi mai ales să nu vorbesc despre experiența mea. Ca să ajut pe cineva din Noua Zeelandă care poate nu înţelege ce se întâmplă cu el şi nici nu are vreo reţea de asistenţă pe care să se sprijine”, a adăugat Hayman.