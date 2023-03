Carlo Ancelotti și Xavi, declarații neașteptate după Real Madrid – Barcelona 0-1: ”Nu au făcut nimic pentru a marca” / ”Sunt favoriți”

Catalanii după un autogol al lui Eder Militao, în prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei, și au luat o opțiune serioasă pentru calificarea în ultimul act.

Reacțiile lui Carlo Ancelotti și Xavi după meciul Real Madrid – Barcelona 0-1

La finalul partidei Real Madrid – Barcelona 0-1, Carlo Ancelotti și Xavi au analizat jocul și au căzut de acord că nimic nu este decis. Tehnicianul italian al ”galacticilor” s-a arătat frustrat de rezultat, în ciuda faptului că echipa sa nu a tras niciun șut pe spațiul porții.

ADVERTISEMENT

”Am jucat fotbalul pe care trebuie să-l jucăm. Am făcut un joc plin de intensitate, am făcut pressing, Barcelona a avut 40% posesie, dar nu am dat gol. Ei nu au făcut nimic pentru a marca, s-au apărat foarte bine și au avut noroc.

Au un avantaj, dar avem toată încrederea din lume că vom putea întoarce lucrurile în favoarea noastră. Dacă vom repeta prestația din această seară în meciul de la Barcelona, ne putem califica. Nu cred că Barcelona poate repeta această performanță defensivă pe Camp Nou.

ADVERTISEMENT

A fost o confruntare diferită față de cea cu Liverpool. Barcelona s-a apărat foarte jos și a fost dificil să atacăm pe tranziție. Dar nu le-am permis să joace așa cum și-au dorit și asta e bine. Rezultat este foarte prost, nemeritat.

A fost un joc bun din partea noastră, cu intensitate și angajament. Erau pe un bloc defensiv nu pentru că au vrut, ci pentru că i-am obligat să o facă. A fost greu să avem ocazii, am încercat pe benzi, dar au fundași foarte buni și ne-au blocat.

ADVERTISEMENT

Barcelona nu merita să câștige, e clar. A fost o eroare individuală, un contraatac și o deviere… foarte mult noroc. Nu au avut ocazii, cred că a fost unul dintre cele mai bune meciuri din acest sezon pentru noi, din punct de vedere defensiv”, a spus Ancelotti, conform publicației .

Xavi, dexzamăgit de jocul elevilor săi

Antrenorul Barcelonei a surprins la conferința de presă când a anunțat sus și tare că Real Madrid este în continuare favorită la calificare. Totuși, el s-a arătat mulțumit de jocul defensiv al formației sale, dar a recunoscut că au existat probleme pe construcție.

ADVERTISEMENT

”Am minimizat Realul, care nu a avut ocazii. Totuşi, nu am putut controla mingea, a fost greu pentru cei din apărare. Demonstrăm de ceva vreme că știm să concurăm în meciuri dificile și să depășim momentele grele. Este un test pe care l-am trecut împotriva unui adversar de nivel înalt.

ADVERTISEMENT

Vrem să ne supunem rivalul, dar uneori păţim şi noi asta. Primul nostru obiectiv este să ne apărăm cu mingea. Azi nu am putut. După există un al doilea obiectiv, să ne apărăm fără minge şi am fost extraordinari. Real Madrid nu a avut ocazii de gol. Concluzia este că am fost extraordinari fără minge, de aceea este o victorie foarte importantă.

Sunt mulțumit de rezultat, dar nu atât de mult de joc. Acest rezultat schimbă puțin situația dublei manșe, dar văd un Real Madrid puternic, foarte puternic fizic. Real Madrid este favorită”, a afirmat Xavi, potrivit .

Întâlnirea de pe Santiago Bernabeu nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor pentru un ”El Clasico”, iar celor două formații. Printre cei mai vizați a fost francezul Karim Benzema, inexistent pe teren.