Carlos Alcaraz – Novak Djokovic, de la ora 16:00, finala Wimbledon 2023

Am avut sâmbătă, 15 iulie, o învingătoare în premieră la un turneu de Grand Slam pe iarba londoneză, cehoaica Marketa Vondrousova împunându-se în douî seturi în fața tunisiencei Ons Jabeur, care atfel reușește contraperformanța de a ceda doi ani la rând în meciul pentru trofeu la Wimbledon. Duminicî, 16 iulie, va avea loc finala masculină la Wimbledon 2023, Carlos Alacaraz – Novak Djokovic, în care ibericul vrea al doilea titlu de Grand Slam iar sârbul îl vrea pe cel cu numărul 24.

Unde se joacă meciul Carlos Alcaraz – Nivak Djokovic în finala masculină la Wimbledon 2023

Ca de obicei, de peste 40 de ani, finala masculină de la turneul de Grand Slam de la Wimbledon va avea loc și în 2023 pe Central Court, arena principală a tureulu londonez de pe terenurile de la All England Club, cu o capacitate de 14.500 de locuri toate epuizate de la începutul turneului, când nimenu nu știa care va fi finala.

Stadionul permite desfășurarea finalei în orice condiții, întrucât din 2009 există și un acoperis retractabil pentru cazul în care ploaia ar încerca să strice spectacolul. Fiecare dintre jucători va avea susținătorii săi, peste două sute de sârbi urmând a asista la meci. Și Alcaraz are numeroși suporteri compatrioți, așa că atmosfera va fi încinsă și în tribune.

Ce premii vor câștiga învingătorul și învinsul din finala masculină de la Wimbledon 2023, Carlos Alcaraz și Novak Djokovic

Premiile de la această ediție a Wimbledon 2023 au fost mărite cu 14 procente față de ediția anterioară. Astfel câștigătorul turneului de pe iarba londoneză din acest an va intra în posesia unui cec în valoare de 2,4 milioane lire sterline în timp ce învinsul său se va mulțumi cu 1,125 milioane lire sterline. Ce e drept, nu toți acești bani vor ajunge în conturile finaliștilor, pentrri că impozitul este unul consistent.

Până acum, în carieră, spaniolul de numai 20 de ani are deja 16.734 milioane dolari în conturi în timp ce veteranul sârb de 36 de ani a ajuns la fabuloasa sumă de 169.762 dolari. Finala masculină o veți putea urmări în direct și în exclusivitate pe postul Eurosport 1. O mai puteți vizion a și intrând pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE VIDEO.

Drumul lui Carlos Alcaraz și Novak Djokovic spre finala masculină Wimbledon 2023

, care este liderul mondial ATP, a cedat doar două seturi în cele șase partide jucate până la intrarea în finală. I-a depășit pe rând pe francezul Jeremy Chardy în turul 1, pe alt francez, Alexandre Muller, fără a pierde un set, în turul 2, apoi a urmat 3-1 cu chilianul Nicolas Jarry în turul 3, italinaul Matteo Berrettini în optimi tot 3-1, 3-0 cu danezul Holger Rune în sferturi și în semiifnală tot 3-0 cu rusul Daniil Medvedev.

Și sârbul Novak Djokovic a lăsat tot doar două seturi până în finală. A început cu 3-0 cu argentinianul Pedro Cachin, a urmat alt 3-0 cu australianul Jordan Tompson și un alt 3-0 cu alt veteran, elvețianul Stan Wawrinka. În optimi meci greu, cu multe tie-breakuri, scor 3-1 cu polonnezul Hubert Hurkacz și alt 3-1 cu rusul Andrei Rublev în sferturi și în semifinală un fals succes lejer, 3-0, pentru că nu a fost un antrenament, cu italianul Jannik Sinner, dar nu la fel ca în semifinalele ediției trecute, c ând a fost dramatic, Djokovic revenind de la 0-2!

Cote la pariuri la finala masculină de la Wimbledon 2023, Carlos Alcaeaz – Nivak Djokovic

esre o finală ca o ștafetă între schimburi de generații. Spaniolul e liderul noului val, sârbul este cel mai titrat jucător al epocii celor trei mușchetari, Federer/Nadal/Djokovic. Pentru casele de pariuri Djokovic este mai experimentat și mai bine adaptat pentru o suprafață unde are șapte succese și prin urmare este favorit la cota de 1,50. O victorie a lui Alcaraz are cotă de 2,60. Un set luat de Alcaraz are cotă de 1,30. Peste 3,5 seturi în meci are cotă de 1,50.

Cei doi jucători care sunt pe primele locuri în lume s-au întâlnit doar de două ori până acum. Scorul la general este 1-1. Alcaraz l-a învins pe Djokovic în semifinale la Mastersul de la Madrid, adică la el acasă iar Nole s-a impus în semifinalele de la Roland Garros anul acesta, cu 3-1.