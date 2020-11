Carmen Brumă a încins internetul. Soția lui Mircea Badea a renunțat la sutien în fața tuturor

Carmen Brumă și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare după ce și-a etalat bustul generos în văzul tuturor. Vedeta a renunțat la sutien și a făcut furori în mediul online.

Iubita lui Mircea Badea este într-o formă de zile mari. Carmen Brumă a șocat lumea când a mărturisit cum a reușit să slăbească 32 de kilograme, având acum trupul perfect.

În prezent, Carmen Brumă este foarte urmărită și apreciată în mediul online datorită stilului său de viață sănătos și sfaturile de alimentație și sport pe care le dă, făcând bani frumoși din dietele ei minune.

Carmen Brumă a încins internetul. Vedeta a renunțat la sutien în fața tuturor

La vârsta de 43 de ani, Carmen Brumă este una dintre cele mai sexy femei din showbiz-ul românesc. Vedeta are o siluetă fizică de invidiat și arată spectaculos, surprinzându-in pe internauți cu fotografii inedite.

Recent, partenera de viață a lui Mircea Badea încins imaginația admiratorilor ei după ce a postat o imagine în mediul online în care își pune în valoare atuurile fizice. Carmen Brumă a renunțat la sutien și apare îmbrăcată sumar, doar cu o pereche de pantaloni foarte scurți și roz, purtând o cămașă descheiată complet și lăsând la vedere bustul ei generos.

Carmen Brumă este exemplul multor femei care vor să slăbească și să își schimbe radical stilul de viață. În plus, vedeta a afimat că nu merge la sală și preferă să facă sport acasă, de una singură, postând adesea filmulețe pe rețelele de socializare cu tutoriale de exerciții importante, care dau roade, dovadă fiind aspectul ei fizic. Iubita prezentatorului TV Mircea Badea a declarat chiar că are aceeași greutate de 20 de ani.

„Sunt foarte mândră că programele mele de slăbit au ajuns la 10.000 de oameni, care au avut încredere în mine. Acum 20 de ani, când am intrat în lumea televiziunii și am dat primele interviuri, eram la început de drum, am început să povestesc cum am slăbit eu vreo 32 kg. Acesta a fost punctul declanșator. Apoi, toată lumea avea doar acest subiect de discuție, fiind promovată ca fata care a slăbit 35 kg. M-am lovit de un val de interes. Acest bulgăre s-a rostogolit și am primit oferta să scriu o carte despre această experiență. La început, m-a speriat. Eu nu scriu, nu-s autor, mi-am zis. Am făcut și asta însă, prin 2007. Apoi lucrurile au decurs foarte frumos. În 2013, am avut record de vânzări. Și familia mea, și apropiații au ținut programele, cu succes”, declara vedeta în urmă cu ceva timp.