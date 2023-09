Carmina, despre relația cu tatăl ei, Liviu Vârciu: „Să nu mă asocieze lumea”

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, începe să fie tot mai vizibilă în mediul online și în showbiz, în general, nu doar datorită notorietății tatălui ei, ci și a felului în care se implică în zona de influencing pe Instagram.

Carmina, noi detalii despre relația cu tatăl ei, Liviu Vârciu

a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre provocările momentului pentru ea, precizând că nu vrea să fie identificată neapărat ca , dar nici doar pentru că este fiica lui Liviu Vârciu.

ADVERTISEMENT

La fel ca multe alți copii de vedete, și în cazul Carminei cântărește foarte tare numele tatălui ei, actor, cântăreț și prezentator tv. că încă nu a obosit să fie prezentată în spațiul public drept fata lui Liviu Vârciu. Ce-i drept și-ar dori să fie recunoscută și pentru ce face ea, să iasă cumva din umbra numelui fostului membru al trupei L. A.

Totodată, Carmina ne-a spus că la ora actuală relația cu părintele ei este una foarte bună, dezvăluindu-ne și cel mai prețios sfat pe care l-a primit de la Liviu pentru a răzbi în lumea showbiz-ului.

ADVERTISEMENT

„Încerc din răsputeri să nu mă asocieze lumea doar cu tatăl meu”

„Obositor nu e să fiu asociată cu tata… Doar că eu încerc din răsputeri să nu mă asocieze lumea doar cu tatăl meu. Vreau ca oamenii să mă cunoască ca și Carmina care face asta, asta și asta!

Am o relație foarte bună cu tatăl meu. Singurul sfat pe care l-am primit este să fiu eu așa cum sunt”, a declarat Carmina, fiica lui Liviu Vârciu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Vorbind despre familia ei, Carmina ne-a mai precizat că a fost mereu un copil model, o fată cuminte, doar că de la o vreme începe să preia anumite comportamente sau atitudini ale tatălui ei care nu sunt tocmai ok. Cu alte cuvinte, tânăra care aspiră la o carieră muzicală recunoaște că se enervează ceva mai des în ultima vreme.

„Mi se mai declanșează câte un nerv. Îl moștenesc pe tata aici”

„Unde mă puneai acolo stăteam. Eram pâinea lui Dumnezeu, pe lângă că eram topită după ai mei, și după mama, și după tata. Unde mă puneai și trei ore acolo stăteam. Eram mai inocentă, așa…

Eram copilul pe care eu aș vrea să îl am. Acum am mai multe probleme cu nervii. Sunt mai multe situații care mă enervează. Depinde de context, uite, în trafic nu mai am răbdarea necesară. Pe zi ce îmbătrânesc mi se mai declanșează câte un nerv. Îl moștenesc pe tata aici”, ne-a povestit Carmina Vârciu.

ADVERTISEMENT

Fiica lui Liviu Vârciu a spus și cum trece peste stările de nervi sau supărare. Își bagă muzică în căști și stresul dispare, văzându-și apoi de treabă, mult mai calmă!

„Ca să îmi revin ori număr oi, ori îmi pun muzică. Nu pot să zic că am vreo melodie preferată. Uite, The Weeknd sau Post Malone ascult atunci când vreau să mă calmez. Muzică să fie! Nu lăutărească sau muzică de operă!”, ne-a zis Carmina.

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu nu se regăsește în termenul de influenceriță

Bruneta a vorbit și despre prezența ei în mediul online. Nu îi place să se definească neapărat ca influenceriță. Îi sună mai bine titulatura de creatoare de conținut. „Nu vreau să sune ceva ipocrit, dar mai mult mă împac cu termenul de creator de conținut decât cu termenul de influencer, deși… Da, influențez cumva oamenii care mă urmăresc.

N-aș face niciodată o reclamă la ceva nociv, la vreo tâmpenie. Pe lângă asta, eu nu promovez niciodată un produs până nu l-am testat pe mine. Vreau să fiu împăcată noaptea când mă culc că nu am promovat ceva despre care nu știu sigur dacă e ok, dacă funcționează, dacă dă rezultate cu adevărat”, a încheiat fiica lui Liviu Vârciu.