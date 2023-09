Câștigați titlul cu Rapid? Cristiano Bergodi nu s-a ferit de un răspuns clar!

Cristiano Bergodi, ultimul antrenor care a luat un trofeu important cu Rapid, Supercupa din 2007, vrea să aducă titlul în Giulești. Italianul a făcut, la SUFLET DE RAPIDIST, un anunț pe placul fanilor: se gândește la campionat chiar din acest sezon.

Bergodi are un obiectiv important: titlul.

Invitat la SUFLET DE RAPIDIST, Cristiano Bergodi a vorbit despre marele obiectiv al fanilor din Giulești: câștigarea campionatului. Italianul crede că echipa poate să se lupte cu șanse reale la titlu de anul următor.

El spune că, în construcția unui club, e nevoie de un ciclu de trei ani, astfel că suporterii trebuie să aibă răbdare. În același timp, anunță că un titlu în acest sezon nu este un obiectiv imposibil de atins, deoarece

”Eu cred că sunt convins că pentru a face performanță bună e nevoie de un ciclu, un ciclu înseamnă trei ani, eu am doi ani contract. Încet încet… doi ani de contract am aici și vreau să stau doi ani, poate și mai mult.

Primul an, e normal să fie mai greu. Lotul deja e bun, avem transferuri și în ianuarie, și în vară. După, în al doilea an, cred că putem încerca să luptăm pentru titlu. Normal că eu cred în câștigarea campionatului.

Dar trebuie să vorbim de asta încet, punem presiune suplimentară pe Rapid. De ce să nu se întâmple în acest an? Eu . Se poate întâmpla, putem să facem ceva bine, echipa e bună, jucătorii sunt receptivi, buni.

Am trecut de cinci meciuri mai grele, dar acum… am dat patru sau cinci autogoluri. Nu am făcut o tragedie, nu vreau să fiu arogant, dar cred că am gestionat perfect situația.

Am gestionat bine cu băieții, nu am pus presiune deloc. Am ales primul 11 perfect, au intrat unii, au ieșit alții. Am nevoie de toți jucătorii”, a spus Cristiano Bergodi la SUFLET DE RAPIDIST.

