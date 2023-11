Câștigătorul Chefi la Cuțite se retrage scârbit din bucătărie! Ce afacere are

Ionuț Belei impresiona toată România în cel de-al 8-lea sezon și devenea câștigătorul Chefi la Cuțite. Cuțitul de aur al lui Sorin Bontea câștiga marele premiu, iar lumea gastronomiei părea să îi fie deschisă. Doar că, brusc, el a decis să se retragă, definitiv, din bucătărie, ușor scârbit.

Câștigătorul Chefi la Cuțite se retrage din bucătărie

FANATIK a vorbit cu Ionuț Belei și acesta ne-a mărturisit decizia surprinzătoare pe care a luat-o. Faptul că se retrage din gastronomie, urmând să mai gătească acasă și, eventual, pentru prieteni, vine după o profundă analiză pe care a făcut-o cu privire la cei care aveau ocazia să îi fie clienți.

”Păi m-am cam săturat puțin să văd oameni în jurul meu care nu știu ce mănâncă. Plus de asta, condițiile în România și bugetul oamenilor este unul mic și îi împinge oarecum de la spate să consume produse ieftine de joasă calitate. Nu apreciază calitatea. Și nu prea pot să le gătesc ieftinituri”, ne-a spus, în exclusivitate, Ionuț Belei.

Nu a stat prea mult pe gânduri și a început o nouă carieră. Ba chiar a făcut și o facultate pentru ca afacerea pe care a pus-o la cale să meargă mai bine. Iar ceea ce face, acum, câștigătorul nu are de-a face, deloc, cu gastronomia.

”M-am înscris la facultatea de medicină având în vedere ca soția mea e medic. Facem afacere de familie. Ea are deja o clinică de renume în Craiova. Mi-am dat seama că medicii din România au nevoie de calitate pentru a face calitate. Așa ca mi-am propus să deschis compania asta.

Și să aduc pe piața în România freze dentare de înaltă calitate. Momentan încep pe plan local în Craiova și de la anul sper să fiu în toată România. De la 1 Decembrie voi da start livrărilor de freze în cabinetele din Craiova. Mi-am deschis o mini fabrică de freze dentare. Pentru Europa, dar în prim plan pentru România”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Ionuț Belei.

Ionuț Belei de la Chefi la Cuțite, electrician și bucătar

În sezonul 8 al Chefi la Cuțite, Ionuț Belei impresiona cu preparatul său, la preselecții. Iar pe lângă cele trei cuțite primate de la Chefi, el se alegea și cu râvnitul cuțit de aur de la Sorin Bontea. Nu doar abilitățile sale din bucătărie impresionau, ci și povestea lui de viață.

”Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul.

Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri… M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea.

Am zis că plec acasă, dar l-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau, să văd cum e Germania. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospătar, am decis să lucrez cât mai stau acolo, cât mai stau în Germania, măcar să scot banii de drum”, spunea el.

Abilitățile lui însă l-au făcut să fie câștigătorul Chefi la Cuțite, experiența sa de bucătar timp de 10 ani în diverse restaurante de prin Germania fiind hotărâtoare. ”Am schimbat restaurantele, am ajuns să lucrez și cu un chef care avea o stea Michelin, am lucrat apoi cu un chef italian foarte bun, de la care am învățat foarte multe”, mai spunea în emisiune .