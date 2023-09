Cât a ajuns să coste o porție de zacuscă făcută acasă în această toamnă. E un aliment de lux, prețul e uriaș

Cât a ajuns să coste o porție de zacuscă făcută acasă în această toamnă? Alimentul care cu ani în urmă era unul accesibil și nu lipsea din casa niciunui român a devenit acum un produs de lux.

Cât a ajuns să coste o porție de zacuscă făcută acasă în această toamnă

Faimoasa zacuscă a devenit un produs de lux. Nu oricine își mai permite să o cumpere. , se pare că cei mai mulți comercianți o vând pentru un preț uriaș.

Zacusca este delicioasă și de asemenea, este adorată de români în special în perioada iernii. Poate fi consumată în orice parte a zilei, pe o felie de pâine proaspătă sau prăjită.

Iată însă că gustul costă. Cât a ajuns să coste o porție de zacuscă făcută acasă în această toamnă? Prețurile pot fi diferite, însă după un calcul simplu, ajungem la o sumă enormă.

Conform celor de la observatornews.ro, la Timișoara a vut loc un eveniment inedit. Iar zacusca a fost în prim plan. Chiar și organizatorii au confirmat însă că prețurile au crescut chiar și cu 15%, din cauza ingredientelor.

„Anul ăsta se poartă toate modelele de zacuscă, cea de vinete, fasole şi avem chiar şi de ciuperci. Simbolul toamnei din bucătăria românească, zacusca s-a scumpit in medie cu 10 – 15 %, cam cu cat a crescut si prețul ingredientelor”, a spus organizatorul evenimentului, potrivit .

De ce a devenit zacusca un produs de lux?

Cât a ajuns să coste o porție de zacuscă făcută acasă în această toamnă, deci? Sursa citată arată că este vorba despre 100 de lei. Iar în această sumă nu ar fi incluse energia electrică, efortul și curățenia.

Iar fiecare comerciant are stilul său aparte prin care o produce. O femeie spre exemplu spune că durează ore bune până când are gata produsul final. ”Eu am făcut zacusca de vinete cu ceapa opărită, să nu avem probleme cu fierea, cu stomacul, opărită, scursă şi după aceea măcinată. Ardeiul este copt pe foc, vinetele coapte pe foc şi totul se fierbe vreo 5 ore bune”, a explicat aceasta.

De asemenea, un alt producător a explicat de ce zacusca a devenit un produs de lux. „Este un produs de lux şi am făcut calculul. Cum se vând aici este dublu faţă de cât costă dacă faci acasă, dacă nu pui preţul de gaz şi curent şi munca. Deci e produs de lux zacusca, da”, a spus unul dintre producători.