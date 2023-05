Cât costă, de fapt, un concediu în țara în care e filmat Survivor. All inclusive cu buget low cost în Republica Dominicană

Cât costă, de fapt, un concediu în țara în care e filmat Survivor. Ce preț ar trebui să plătești dacă mergi la un sejur all inclusive în Republica Dominicană.

Cât costă un concediu în țara în care e filmat Survivor

Dacă te-ai gândit să mergi și tu în concediu în țara unde este filmat Survivor, trebuie să știi că prețurile nu sunt deloc mici. Republica Dominicană este locul unde filmează concurenții an de an. Iată cât costă un sejur all inclusive.

O cazare all inclusive de 7 nopți poate porni de la 759 euro în luna mai. Chiar și așa, prețurile cresc pe măsură ce înaintăm în vară. În iunie, acesteia pot ajunge chiar și la 1147 euro de persoană.

În august, prețurile cresc chiar și mai mult decât atât și pot ajunge la 1350 euro de persoană. Este vorba despre un hotel de patru stele.

Ceea ce este foarte scump atunci când vorbim de sunt biletele de avion. Și timpul pe care este necesar să-l petreceți în aeronavă pentru a ajunge în locul în care este filmat Survivor este foarte mare.

Călătoria pentru un concediu în țara unde este filmat Survivor durează circa 18 ore dar pot exista și zboruri mult mai lungi și din cauza escalelor și puteți petrece în avion circa 40 de ore, conform .

Cât costă ofertele de cazare și zbor în țara în care este filmat Survivor

Ofertele de concediu cu cazare și zbor pentru Republica Dominicană nu sunt deloc prețuri mici. Spre exemplu, la un la un hotel aflat la doar 200 m de plajă două persoane trebuie să plătească 9855 de lei. Prețul este pentru doar trei nopți.

Un alt hotel all inclusive aflat la 300 m de plajă unde puteți avea un concediu în țara în care e filmat Survivor oferă tot pentru trei nopți alături de zbor suma de 10287 de lei de persoană.

Aceleași prețuri sunt pentru aproape toate hotelurile de pe un site specializat, iar acestea sunt în jur de 9800 și 10000 de lei de persoană pentru trei nopți la all inclusive. Doar cazarea la all inclusive pentru două persoane costă 1225 de euro.

Iar zborurile separat în Dominicană costă de la 1080 de euro. Pot ajunge până la aproape 1200 de euro pentru două persoane, pentru un zbor de la 13 până la 17 ore.

Timpul de zbor minim este de 15 ore dar aici prețurile de la biletele de avion cresc considerabil. Pentru doi călători ar trebui să plătiți chiar și 3300 de euro.