Cât costă să îți cumperi un autobuz întreg. Te poți chiar muta în el. Suma e ireal de mică, iar mașina e la fel ca cele care circulă prin București

Platformele dedicate anunțurilor nu duc deloc lipsă de postări. De obicei, românii care vor să își cumpere un autoturism, se uită după mașini obișnuite, care să le satisfacă nevoile de zi cu zi. Însă, cei care nu se mulțumesc cu puțin, pot opta direct pentru autobuz. Deși pare o glumă, totul este cât se poate de real.

Ce dotări are autobuzul din 2010

Cine a zis că nu poți deveni proprietarul unui autobuz?! În România anului 2024, orice este posibil, iar asta demonstrează platformele de anunțuri. Cine a căutat zilele acestea , a avut surpriza să dea de un autobuz.

ADVERTISEMENT

La prima vedere, anunțul poate părea o glumă, mai ales că nu în fiecare zi vedem astfel de postări. Ei bine, autobuzul este cât de poate de real, iar prețul său nu este deloc unul mare.

Pe platforma dedicată anunțurilor de profil, actualul proprietar al autobuzului a oferit toate detaliile. Astfel, cine se va încumeta să îl cumpere, nu va avea nicio nelămurire.

ADVERTISEMENT

, autobuzul este din anul 2010 și este Euro 5. Acesta are o lungime de 10.3 metri, are cutie automată, iar capacitatea lui este de 27 de locuri. Un plus al acestui autobuz este faptul că vine la pachet cu anvelope noi.

Proprietarul a fost sincer până la capăt și a recunoscut că motorul nu are deloc probleme, însă, cutia de viteze are momente în care nu ia bine ultima viteză. Acesta garantează că nu este o problemă prea mare și că se poate circula chiar și așa cu el.

ADVERTISEMENT

Cât cere clujeanul din Turda pentru faimosul autobuz

este din aluminiu și nu prezintă nicio urmă de rugină. Cine vrea să îi dea un alt ”aer”, va trebui să facă câteva retușuri de ordin estetic. În rest, acesta este numai bun de plecat la drum.

Autobuzul Solaris are un mic minus dat de baterii. Potrivit actualului proprietar, acestea nu sunt în cea mai bună stare. Cel mai probabil, din cauză că au stat la soare sunt mai slabe.

ADVERTISEMENT

Ceea ce este foarte important de reținut este faptul că acest autobuz nu este înmatriculat în România. Actualul proprietar se oferă să facă înmatricularea și RAR-ul, în condițiile în care cade de acord cu viitorul cumpărător.

De asemenea, acesta va oferi și fiscal celui care va cumpăra autobuzul. Dacă viitorul cumpărător nu este din Turda, județul Cluj, actualul proprietar asigură transportul autobuzului la domiciliu, oriunde în țară.

Cine vrea să cumpere autobuzul trebuie să scoată din buzunar nici mai mult, nici mai puțin de 4.500 de euro. Actualul proprietar nu negociază prețul, căci acesta este fix. Însă, este dispus să îl dea la schimb cu un autoturism în 4 uși, fabricat după anul 2011.