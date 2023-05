“Cât de greu a fost, Gică? Ai riscat tot!”. Cuvintele cu care Hagi a cucerit pe toată lumea după titlul câștigat de Farul: “Nu contează banii”. Video exclusiv

după victoria cu FCSB 3-2, după un campionat pe care constănțenii l-au condus încă din start. Sunt momente unice pentru echipa de la malul mării, toate datorită curajului unui singur om, “Regele” Hagi. Cel care .

Gică Hagi, discurs impresionant după ce Farul a învins FCSB și a luat titlul în SuperLiga: “Fotbalul este viața mea. Și vreau să ajut copiii”

Dar la fel de bine un proiect în care Gheorghe Hagi a riscat enorm. Care putea să îi provoace o serioasă gaură financiară, în cazul în care ar fi dat greș. În direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, “Regele” Hagi a explicat de ce nu s-a temut nici măcar o clipă că lucrurile s-ar putea duce într-o direcție nefericită cu proiectul său.

“Tot ce fac în viață fac de plăcere, din pasiune, pentru că fotbalul este viața mea. Și al doilea lucru, îmi plac copiii. Să îi ajut, să îi sprijin, pentru că și pe mine alții m-au ajutat să ajung mare. Și eu la rândul meu încerc să fac lucrul ăsta. Chiar dacă o dată mai bine, sau mai puțin bine.

Dar acesta este scopul meu, să îi ajut pe copii să își îndeplinească idealurile lor. Avem copii talentați, rămâne să le creăm un mediu bun în care ei să crească, să se dezvolte. Nu am riscat nimic, pentru că eu am o meserie, sunt antrenor. Un salariu îmi ajunge.

Gheorghe Hagi, după ziua în care a luat titlul în SuperLiga, iar Ianis a marcat pentru Rangers după accidentare: “Cea mai frumoasă duminică ever”

Nu contează câți bani ai, contează să ajungi să faci o treabă bună. Dacă o faci din pasiune și din inimă pentru niște copii, de ce nu? Ne sprijinim la Constanța, încercăm să unim să vină lumea”, a explicat Gheorghe Hagi la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Gică Hagi a oferit detalii la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI și despre cum s-a sărbătorit după titlul câștigat de Farul. Dar a oferit și detalii prețioase despre cum a reușit să întoarcă meciul cu FCSB, după ce oaspeții au condus cu 2-0. Care au fost cuvintele prin care a reușit să întoarcă soarta unui joc și a unui titlu.

Întrebați-l pe Adi că el știe. El e la pian și eu la voce. Eu am plecat la ora 5 de la petrecere, dacă nu greșesc. Nu știu cine a luat trofeul, nu am dormit cu el ca Messi. E al lor, al jucătorilor. Cea mai fericită duminică ever. La doi ani de când ne-am unit și suntem împreună, Farul câștigă campionatul de o manieră categorică de la început până la sfârșit.

Gheorghe Hagi, detalii despre ce le-a zis jucătorilor săi la pauză, când Farul era condusă de FCSB. Cuvintele care au schimbat soarta titlului

Și Ianis a marcat un gol, avea nevoie de reușita asta pentru tot prin ce a trecut el. M-am bucurat foarte mult. Cred că am câștigat foarte mult public, simpatia multora. Pentru că chiar am jucat un fotbal foarte bun. Ne-am câștigat foarte mulți suporteri.

Făcusem anumite greșeli la început, mai ales defensiv. Ofensiv jucam bine, doar că atacanții noștri coborau prea mult, jucau între linii, nu în spatele mijlocașilor adverși. Am produs și în prima repriză un fotbal destul de bun. Le-am zis să stea mai sus, să avem răbdare să construim pentru că vom da gol cu siguranță.

Gândesc și înainte de meci la schimbări. Îmi notez toate posibilitățile și ce se poate întâmpla. Toate sunt gândite înainte. În teren reacționezi la ce se întâmplă, dar trebuie să fii pregătit, să ai alternative. M-am gândit că jucăm acasă, știam că acasă jucăm și marcăm goluri.

De ce nu s-a speriat Gică Hagi după ce FCSB a făcut 2-0 la Ovidiu: “De obicei pregătim meciul să marcăm cel puțin 3 goluri”

Din prima zi de când am pregătit meciul le-am zis că trebuie să marcăm goluri ca să putem să câștigăm. De obicei pregătim să marcăm cel puțin 3 goluri. De data asta ne-a ieșit. Toți eram pentru 20 de secunde… dar apoi mintea mea a fost să ridic moralul echipei și să jucăm fotbalul nostru.

Cum spune un motto al meu, “nu contează cum începi, contează cum termini’. E un vis împlinit pentru noi toți. Toate adunate se strâng în acest moment, care a fost unic. Publicul a fost incredibil. Suntem din ce în ce mai mulți la Constanța, se aprinde inima față de Farul. Stadionul o să aibă 18.000 de locuri”, a mai spus Gică Hagi, într-o intervenție de excepție la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

