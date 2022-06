Cât de mari sunt preţurile în staţiunile din Grecia, de fapt: “Am plătit undeva între 50 şi 70 euro per masă”

Un român a cerut informații în legătură cu prețurile din stațiunile din Grecia, fiind îngrijorat de zvonurile privind scumpirile în țara vecină Bulgariei. Cei mai mulți utilizatori au spus că prețurile au crescut, în medie, cu 10-30%, în comparație cu anul trecut.

Cât de mari sunt preţurile în staţiunile din Grecia, de fapt

Pe , un utilizator a întrebat dacă zvonurile privind creșterea prețurilor în stațiuni sunt adevărate. Acesta a vrut să afle, de la turiștii care au fost recent pe insule, care este, de fapt, situația.

„Am mers în Grecia în ultimii 5 ani, pe insule, am avut doar mic dejun inclus, iar prânzul și cina le luam numai la taverne. Întotdeauna achitam undeva între 45 și 60 de euro la masă, 2 adulți și fiul (10-15 ani acum).

Aici vorbim de aperitiv, fel tradițional, desert, o băutură. Aud zvonuri cum că, comparativ cu anii trecuți, preturile au explodat.”, a scris românul în mesajul postat pe grup.

Zeci de români i-au răspuns la mesaj, spunând că nu este vorba despre o „explozie” a prețurilor, dar sunt creșteri. Spre exemplu, pentru o masă ar putea adăuga câțiva euro în plus față de prețurile din anii trecuți.

În plus, un utilizator spune că sunt mai „decente” decât cele de la noi din țară.

„Probabil la cei 45-60 de euro pe care îi plăteați înainte o să mai adaugati încă 5-8 euro. Noi am plătit per familie cu 4 membri undeva între 50 și 70 de euro per masă. Mi se par mai decente scumpirile la ei vs România.”, a fost răspunsul utilizatorului.

O altă turistă care abia a revenit din vacanță susține că prețurile au crescut cu aproximativ cu un euro. Mai mult, aceasta spune că prețurile au rămas aceleași în anumite zone sau pentru unele preparate.

„Doar ce ne am întors. Au crescut cu aprox. 1 euro. În unele părți sau la unele feluri, n-au crescut. Vacanță frumoasă, nu vă mai stresați!”, a scris aceasta.

Cât costă să mănânci în Thassos, Creta sau Corfu

O turistă care a fost în în prima jumătate a acestei luni spune că prețurile sunt mai mari cu aproximativ 15-20% la taverne. În schimb, benzina este destul de scumpă. Litrul de benzină ajunge chiar și la 2,5 euro pe insulă.

„Aperitivele sunt între 3 și 4 euro, felul 2 între 8,5 și 10 euro porția, berea 4 euro la 500 ml. Cea mai scumpă mi s-a părut benzina. La 1.06 am luat cu 2,29 euro litrul, iar la întoarcere, 2,42 euro. În insulă este 2,5 euro litrul. Și feribotul puțin mai scump.

Două persoane, 12 zile am cheltuit 1.350 de euro. Anul trecut am cheltuit 1.000 de euro în 10 zile. Nu mi s-a părut nimic exagerat, doar puțin mai scump. Fructele, în schimb, le-am luat cu 5 euro kg.

Uleiul de măsline, cam 7 euro litrul. Masa de prânz a fost în medie între 35 și 45 de euro două persoane, cu aperitive, bere și desert.”, a explicat utilizatoarea.

De altfel, un alt turist susține că prețurile sunt semnificativ mai mari decât în 2020 și 2021. „Prețurile nu se compară cu cele din 2021/2020. Dacă acum 2-3 ani luai masa 4 persoane cu 50-60 € (inclusiv băuturi), acum două persoane ajung la 50 €.”, a precizat acesta.

În Creta, prețurile au crescut cu 20-30% față de anul trecut. „Masa de prânz de azi: două startere, două feluri principale, o bere, o cafea frape, două ouzo – 61,50 de euro.”, a explicat aceasta pe grupul de Facebook.

În Corfu, mai exact în Agios Gordios, o cină pentru două persoane costă 50-70 de euro, potrivit unei alte turiste.