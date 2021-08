Cum au salvat românii turismul în Thassos! Ce spun grecii despre străinii care le vizitează insula

Pe final de sezon și după o mulțime de întâmplări despre care FANATIK a tot scris, grecii au ținut să explice că sunt recunoscători românilor. Un motiv aparte este reprezentat chiar de insula Thassos, una aflată în topul preferințelor conaționalilor. a fost luată cu asalt și în acest an. Peste două sute de mii de români au mers în această insulă după ce au petrecut ore întregi prin vămi.

Românii care obișnuiau să-și petreacă sejurul de vară în Grecia de ani buni au ținut să scoată în evidență schimbările insulei. Astfel, pentru mulți dintre ei, grecii au propus un turism low cost și forțați de au început să facă rabat de la calitate.

Cum au salvat românii turismul în insula Thassos!

Renata Sekhmett a transmis pe o rețea de socializare că anul acesta a plecat din Grecia cu dezamăgiri, dar speră ca elenii să-și schimbe atitudinea. De asemenea, femeia a atras atenția și conaționalilor și a ținut să le bată obrazul pentru comportamentul lor.

„Ce am observat anul acesta? Prețurile s-au mărit, calitatea a scăzut. Românii se înghesuie pe plajele cele mai cunoscute precum plajele de marmură (Saliara și Vathy), Golden Beach, Paradise Beach, Scala, Psili Amos, care, din păcate, anul aceasta mi s-au părut supra-aglomerate, pe multe le-am ocolit, când ajungeam nu mai era loc nici să respirăm. Și dezamăgiți am mers la altele mai liniștite, mai libere, mai puțin cunoscute.

Dezamăgită de Vathy Beach, unde totuși am ales să mergem fiind una din plajele preferate. Tariful consumației impus pentru șezlonguri a crescut(20 euro pentru două în partea de jos a plajei, indiferent de rând (asta nu este o problema, dar nu merită) apă murdară -tulbure, restaurantul nu mai servește preparate diferite de cele care se serveau la șezlong.

Ai noștri conaționali și-au păstrat proastele obiceiuri. Am găsit primul fir de păr în mancare plus preparate crude. Anul acesta am plecat cu un mare semn de întrebare dacă oare mai merită să revenim sau să ne îndreptăm și către alte insule. Grecii se adaptează, nu îi condamn, în funcție de cerere așa este și oferta.

Majoritatea par ușor dezamăgiți că insula este plină de românii, bulgari și sârbii, sunt dezamăgiți că nemții și englezii au renunțat la sejururile lor pe insulă. Mă gândesc că din acest motiv au scăzut standardele”, a notat femeia pe un forum al insulei.

Ce spun hotelierii din Grecia despre turiștii români

Interesant este că la postarea româncei a ținut să comenteze și proprietara unui hotel din insulă, Karen Vaughan. Astfel, aceasta a explicat că nici vorbă de supărare că englezii nu mai vin în număr foarte mare pe insulă. De altfel, proprietara a precizat că termenii afacerii pe care o propuneau touroperatorii din Marea Britanie erau unii nu tocmai corecți față de greci.

Drept pentru care, elenii n-au stat o clipă pe gânduri și au închis varianta engleză. Au acceptat să-și deschidă larg porțile românilor, turiști pe care nu o dată i-au lăudat. Găsiți mai multe detalii chiar într-un material FANATIK.

”Vorbind ca hotelier … nu există nici o dezamăgire că turismul englez s-a redus, deoarece companiile de turism au avut monopolul pe insulă, în principal Tui, și au redus plata în fiecare an până când nu am mai reușit să lucrăm cu ei viabil din punct de vedere financiar.

Sunt mai puțini englezi nu pentru că nu vor să vină, ci pentru că majoritatea hotelierilor greci nu au vrut să lucreze cu ei. Bineînțeles că anul acesta nu a venit niciunul, deoarece din cauza COVID-19 nu li se permite să revină în Marea Britanie fără carantină și astfel companiile de turism au anulat întregul sezon.

Turiștii români și balcanici au salvat Thassos după prăbușirea financiară din 2006, una în urma căreia niciun grec nu și-a mai permis să plece în vacanță. Thassos numără binecuvântările pentru că suntem suficient de apropiați pentru ca voi să vreți să veniți și pentru că ați ales să o faceți într-un număr atât de mare”, a notat Karen Vaughan.

Cozi de kilometri în vama Makaza

Anul acesta vama Makaza a fost luată cu asalt de români. Au fost și întindere de mașini de peste 10 kilometri. Persoanele care au dorit să intre în Grecia prin acest punct de frontieră au așteptat chiar și jumătate de oră pentru fiecare 500 de metri parcurși.

„Am plecat special duminică dimineață gândind că vom ajunge în a doua parte a zilei în vamă și că duminică nu vor fi foarte mulți amatori de Grecia. Am traversat Bulgaria alături de alte câteva zeci de mașini cu numere de România.

Și-am ajuns cu toții în Makaza acolo unde am așteptat câteva ore. Este un obicei, înțeleg. Nu reușesc să pricep de ce autoritățile din România nu discută cu cele din Grecia, dar probabil că pe asta se și bazează”, a spus pentru FANATIK Marian Druncea, turist român plecat în Grecia.