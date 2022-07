Cât de minunată este familia Andreei Berecleanu! Știrista a publicat imagini din vacanță

Vedeta le-a arătat tuturor cât de minunată este familia sa! Știrista de la Prima TV a publicat mai multe imagini din concediul petrecut în Europa, în momentul de față descoperind localitățile superbe spaniole.

Andreea Berecleanu, concediu împreună cu soțul și fiul, Petru. Ce a povestit știrista

Andreea Berecleanu a rămas , iar acum este foarte încântată de Madrid. Celebra prezentatoare TV le-a povestit fanilor despre locurile pe care le-a vizitat împreună cu familia. Eva Zaharescu este cea care lipsește din concediu.

„Am ajuns la Madrid după 4 ore de condus. Dar pentru că ieri a fost aniversarea mamei și am vrut să o marchez, să vă spun pe unde am colindat alaltăieri. Am vizitat Muzeul Cidrului din Sagardoetxea.

După Scoția, suntem specialiști în whiskey, după Bordeaux, în vin roșu. După Bruxelles, în bere. Iată că a venit și rândul cidrului. Varianta pe care o beam noi era puțin mai dulce față de cidrul de Getaria.

După ce am vizitat livada cu numeroasele soiuri de mere și am răspuns întrebărilor de cultură generală (bine că ne-a plăcut botanica), am fost inițiați în procesul de producție.

Apoi, în cel al degustării. Și am aflat cât de importantă este tradiția în rândul familiilor basce”, este o parte din mesajul transmis de prezentatoarea TV pe pagina de .

Andreea Berecleanu, vacanță cu soțul și fiul, Petru

Andreea Berecleanu se bucură de vacanța petrecută alături de și de fiul său, Petru. Fosta moderatoare de la Antena 1 apreciază fiecare moment din sejurul în care se distrează și socializează foarte mult.

Vedeta a ajuns în numeroase locuri, care au impresionat-o și care i-au tăiat răsuflarea. Prezentatoarea de la Prima TV a luat masa în locuri în care s-a amestecat printre localnici, acolo unde a gustat cea mai gustoasă tortilla.

De asemenea, Andreea Berecleanu a mai subliniat că a vizitat Piața Bretxa din San Sebastian, apoi a ajuns într-o stațiune de lângă granița cu Franța. Este vorba de San Juan de Luz, o localitate unde va sta o vreme.