Cât de mult a slăbit Andreea Mantea. Reacția avută de Teo când a văzut-o în emisiune: “Scoabă te-ai făcut”

Andreea Mantea a slăbit destul de mult în ultima vreme, iar Teo Trandafir a fost surprinsă atunci când vedeta a intrat în platou.

Cât de mult a slăbit Andreea Mantea. Reacția lui Teo Trandafir

Bruneta este foarte mândră de și a constatat că sunt multe haine care acum îi sunt largi.

“Sunt foarte mândră, am vrut să mă îmbrac astăzi, dar îl țin pentru mâine. Am venit eu la un moment dat și mă plângeam că nu mă mai încape nimic.

Am vrut să merg la Teo și să-i arăt că-mi vin pantalonii de la costum. Nu că îmi vin, cad de pe mine.”, a spus la Teo Show, la Kanal D.

La un moment dat, Andreea Mantea s-a ridicat de pe canapea pentru a-și etala silueta subțire. Vedeta și-a scos cureaua pentru a le demonstra celor din platou că pantalonii aproape cad de pe ea.

“Scoabă te-ai făcut!”, i-a spus Teo Trandafir prezentatoarei de la Casa Iubirii

“Mă, nu ți-ai luat pantaloni cu 7 numere mai mari?”, a întrebat-o, în glumă, Mihai Mitoșeru.

Andreea Mantea are casa invadată de furnici

Andreea Mantea a avut parte de o surpriză neplăcută după ce furnicile i-au invadat casa. Prezentatoarea și fiul ei, David, sunt speriați de ele, dar nu vor să le omoare.

“Căsuța lor e mai mare decât casa noastă. Cred că e o ramificație în casa noastră, ies din parchet, au ros, și-au făcut o găurică de zici că sunt termite. Mi-e milă, eu nu omor. A ajuns să-mi fie frică ele. (…)

David zice o nu, avem este tot furnici, uite și în mașină, peste tot. (…) M-am dus la bucătărie și a văzut o bucată de carne cum merge. N-am văzut așa ceva în viața mea.”, a povestit prezentatoarea de televiziune.

Vedeta a apelat la o soluție simplă, dar care a alungat o mare parte din furnici.

Când am văzut că ele deja acționează, am pus sare, că am înțeles că nu mai vin.”, a mai spus ea.