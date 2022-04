Cât de mult o iubește Smiley pe Gina Pistol! Ce declarație de dragoste i-a făcut în mod public

Smiley a făcut o declarație de dragoste emoționantă pentru Gina Pistol. Artistul a răspuns unor întrebări pe pagina sa de Instagram, unde a dezvăluit cât de mult o iubește, de fapt, pe mama copilului său.

Smiley, declarație de dragoste pentru Gina Pistol. Cât de mult o iubește artistul

Smiley a decis să răspundă unor curiozități ale fanilor săi, pe Instagram, iar printre admiratorii săi s-a strecurat nimeni altcineva decât partenera sa de viață.

Astfel, cântărețul nu s-a ferit să răspundă întrebării adresate de iubita lui și și-a declarat dragostea în mod public.

Prezentatoarea de televiziune l-a întrebat pe partenerul său de viață dacă o mai iubește, iar răspunsul artistului nu mai lasă loc de intrepretări.

„Mă mai iubești?”, a scris Gina Pistol pe Instagram, iar Smiley a dezvăluit imediat cât de mare este dragostea dintre ei.

”De două ori mai mult”, a scris cântărețul.

Josephine a împlinit un an. Părinții săi, în culmea fericirii

Pe lângă iubirea lor cea mare, au un alt motiv de bucurie. Josephine a împlinit recent un an, motiv de sărbătoare în familia lor.

Tăticul a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, el mărturisind că Josephine le-a făcut viața mai frumoasă.

“Nu știu despre alții, dar pentru mine, 9 martie nu e ziua bărbatului! Josephine împlinește azi 1 an! 1 an de iubire pură, 1 an de când ne-ai făcut pe mine si pe Gina părinți, 1 an de când zâmbim, ne emoționăm și ne bucurăm în fiecare zi, 1 an de când viața noastră e mult mai frumoasă pentru că o privim prin ochii tăi! La mulți ani, Josephine”, a transmis Smiley.

au decis că nu îi vor arăta fața lui Josephine pe rețelele de socializare, pentru a o proteja, așa că nici de aniversarea ei de un an nu au postat imagini cu chipul micuței.

„Este alegerea noastră. Însă nici nu-i judec pe cei care o fac. Eu consider că nu are sens să expun copila la toată energia asta dubioasă de bântuie în mediul online. Cel puțin nu acum”, a transmis Gina Pistol pe Instagram.