Cât de sărită de pe fix e Emily Burghelea! Ce i-a putut face iubitului mascat

Emily Burghelea apare de astăzi, 14 septembrie 2023, în emisiunea Săriți de pe fix, prezentată de Cabral, la PRO TV! Vedeta va face echipă cu alte celebrități cunoscute și, cu această ocazie, FANATIK a descusut-o pentru a afla dacă este sărită de pe fix în viața reală sau nu!

Emily Burghelea, vedeta de la Săriți de pe fix, are parte de boacăne mai tot timpul

În conversația purtată cu FANATIK, Emily Burghelea s-a prezentat drept o persoană care nu are toate țiglele pe casă. Ba mai mult, a spus că ar trece în CV asta. Cât despre experiența pentru ea este o onoare foarte mare să facă parte din acest proiect.

„Sunt Emiliana și sunt foarte sărită de pe fix! Asta aș pune în CV sau în bio la Instagram. A fost o nebunie la filmări, o super-provocare și mă bucur că am reușit să îmi depășesc limitele. Imaginează-ți că a fost o mare provocare mai ales în contextul în care mă aflam, căci Damian era abia născut.

Eu veneam practic după o sarcină și după o naștere și am zis că dacă Dumnezeu mi-a oferit oportunitatea asta o să spun da. Lucrurile au mers bine și acum văzând rezultatele chiar m-am bucurat extraordinar de tare”, a declarat Emily Burghelea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce i-a putut face iubitului ei: „Nu mă puneți să fac ordine că dispar lucruri”

Rugată să ne și exemplifice boacănele sale, și-a amintit că i-a aruncat o pereche de pantofi destul de scumpi ai iubitului său când făcea curățenie. Emiliana ne-a spus, în acest fel, că e un real pericol în casă atunci când se apucă de ordine! Pot dispărea lucruri, brusc!

„Mie mi se întâmplă boacăne încontinuu. Mereu îmi doresc să le fac pe toate. Cea mai recentă boacănă, mă rog nu e chiar o boacănă, uite, am aruncat o cutie de pantofi pe care ei abia și-i cumpărase și nici nu îi probase.

I-am aruncat cu tot cu cutie și nu i-a mai putut returna, plus că erau destul de prețioși. S-a supărat puțin, dar i-a trecut. Deci să nu mă puneți să fac vreodată ordine că dispar lucrurile”, a povestit Emily Burghelea pentru FANATIK.

apoi alte întâmplări pe care le are cu iubitul ei, Andrei, care nu vrea să își arate fața. Emiliana ne-a spus că singurul motiv pentru care partenerul ei nu vrea să își arate fața este că nu și-a dorit niciodată să devină cunoscut. Și, totuși, Emily Burghelea l-a făcut celebru! I-a făcut pagină de Instagram în direct, într-o emisiune TV, lucru pe care Andrei îl detestă cel mai tare!

Cum a ajuns Andrei ”Iubitul lui Emily” pe Instagram

„Nu are un motiv real pentru a-și arăta fața. El m-a cerut în căsătorie în pandemie la Teo Show, după ce i-am zis eu de câteva ori că mi-ar plăcea să fiu cerută, dar nu a fost nimic concret, nimic serios. Ca idee, era un film și i-am zis că mi-ar plăcea să fiu cerută pe scenă, să fie așa frumos, poate la un festival, doar că a venit pandemia!

El a reținut treaba asta, dar atunci festivaluri nu erau, adunări de oameni nu se făceau, așa că singura posibilitate care i-a mai rămas era televiziunea. Practic, în fața micului ecran au fost mai mulți oameni decât erau la un festival, deci el a făcut cumva un upgrade la dorința mea.

Când eram eu la Teo Show, am fost legată la ochi și am fost șocată să îl văd pe el într-un platou de televiziune. Nu avea Instagram, nu avea nimic, deși e programator IT, că el face aplicații site-uri, orice ține de zona asta IT. Chiar el nu avea Instagram. Știu că nu îi plăcea să facă poze, ura chestia asta, nu are poze nici de când era mic.

„Era oripilat”

Să îl văd atunci în platou, în genunchi, venise cu o mască… Am rămas șocată. M-am uitat la el, eram… Poftim? Am murit de râs apoi că mi s-a părut amuzantă situația. I-am zis că îi fac Instagram și i-am făcut atunci pagină de Instagram în direct. Eu i-am pus numele Iubitul lui Emily. Efectiv i-a bubuit pagina, a avut o creștere uriașă.

El mi-a zis așa: `Fii atentă, eu o să te fac pe tine să închizi acest cont`. Era oripilat. Și a început să mă filmeze când dădeam cu mătura, când spălam praful, când eram cu cocul ăla improvizat de dimineață și filmulețele astea au făcut deliciul publicului. A făcut un adevărat reality-show pe Instagram și apoi a început să îi placă. A rămas așa cu mască de atunci”, a completat Emily Burghelea, pentru FANATIK.

Emily Burghelea e convinsă că Andrei își va da masca jos la un moment dat

a mai mărturisit că i-ar plăcea ca Andrei să își arate fața și crede că acest lucru se va întâmpla. Emily Burghelea nu vrea să pună presiune pe iubitul ei, că oricum face doar ce îl taie capul!

„Mi-ar plăcea sincer să își dea masca. El a și zis la Măruță că dacă primește o provocare destul de interesantă poate și-ar da masca jos. Cred că o să facă asta la un moment dat. Îți dai seama că nu vreau să îi spun eu nimic, să îl oblig. Îl las să facă ce vrea.

Dacă el se simte confortabil așa, pot să înțeleg asta. E un personaj și oamenii îl plac așa cu mască. Am făcut un sondaj. Oamenii pe Instagram au zis să nu o dea jos, așa s-au obișnuit”, a adăugat Emily Burghelea.