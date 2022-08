Cât ne costă salariile pentru posturile de secretari de stat înființate în plus de Guvernul Ciucă. Aproape fiecare minister și-a mărit conducerea

La sfârșitul anului 2020, PNL, USR și UDMR și-au împărțit între ele posturile de secretar de stat din ministere, nu mai puțin de 80, dar cu mult sub numărul-record din timpul guvernării Dăncilă, când erau peste 100. În guvernarea actuală, în care locul USR a fost luat de PSD, numărul secretarilor de stat a crescut din nou, ajungând la 97.

O negociere cu o pagubă de peste un milion de euro

Creșterea este și mai spectaculoasă în cazul subsecretarilor de stat. Dacă organigrama Guvernului Cîțu, prevedea doar nouă asemenea funcții, în Guvernul Ciucă sunt 20 de subsecretari. Crearea de sinecuri este o modalitate prin care liderii coaliției dau de mâncare gurilor flămânde din partidele pe care le conduc, însă costurile sunt plătite de contribuabili, iar acestea nu sunt mici.

Un secretar de stat are un salariu de bază de 16.640 de lei pe lună, ceea ce reprezintă un venit anual cu puțin sub 200.000 de lei. Leafa unui unui subsecretar are 14.560 de lei, echivalentul unui venit anual de 174.720 de lei.

Pentru lefurile secretarilor de stat, sunt alocați de la buget 19.368.000 de lei, dintre care 3.394.000 reprezintă doar salariilor pentru cele 17 noi posturi înființate în 2021. Pentru subsecretari, efortul bugetar este mult mai mic, de 3.494.000 lei, însă ponderea salariilor pentru posturile nou înființate este mai mare, reprezentând 1.921.920 de lei. În total, târguiala dintre PSD, PNL și UDMR a făcut ca din buzunarele românilor să fie scoase automat 5.316.000 lei într-un singur an doar pentru posturilor nou înființate.

La momentul negocierii funcțiilor de rangul 2 din ministere, partidele din coaliție nu au venit cu nicio justificare privind creșterea numărului de posturi, astfel că posibilele explicații care rămân sunt fie că noii guvernanți sunt mai leneși sau mai incompetenți decât predecesorii lor și astfel că e nevoie de mai mulți oameni ca să facă aceeași treabă, fie posturile sunt înființate cu dedicație pentru ca vreun membru proeminent de partid să aibă și el o funcție în stat.

Vasile Dîncu, singurul ministru care a redus numărul secretarilor

Analizată defalcat pe fiecare minister, creșterea numărului de secretari de stat nu este spectaculoasă decât în puține cazuri, însă mai toate ministerele au creat măcar un post în plus. Singura caz î care numărul de posturi a fost chiar redus este Ministerul Apărării, unde Vasile Dîncu a păstrat doar doi secretari de stat, față de trei secretari și un subsecretar, pe vremea când ministerul era conduse de actualul premier, .

În cazul câtorva ministere, foarte puține, s-a păstrat aceeași organigramă a conducerii: Finanțe (cinci secretari), Justiție (patru secretari), Cercetare, Inovare și Digitalizare (patru secretari și un subsecretar) și Sănătate (șase secretari).

Aparent, la Ministerul Economiei pare că numărul secretarilor s-a redus de la cinci la patru. În realitate, numărul a crescut pentru că din acest minister, coaliția PSD-PNL-UDMR a desprins o parte pentru a crea Ministerul pentru Antreprenoriat și Turism care are cinci secretari de stat, cu unul mai mult decât ministerul din care s-a desprins. Aceeași manevră pentru crearea de sinecuri s-a făcut și în cazul Ministerului pentru Tineret și Sport care, în Guvernul Ciucă, a fost spart în două portofolii distincte: portrofoliul pentru Familie, Tineret și Egalitate de Șanse, la care ministrul Gabriela Firea a angajat trei secretari și un subsecretar, și portofoliul Sportului, unde Carol-Eduard Novak este asistat de doi secretari și un subsecretar. În ministerul astfel împărtit, în timpului Guvernului Cîțu, existau doar trei secretari de stat.

Miniștri vechi, cu secretari noi

Chiar și în cazul ministerelor care au rămas intacte au apărut funcții noi:

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: de la șase la șapte secretari;

Ministerul Afacerilor Interne: de la patru secretari și doi subsecretari la cinci secretari și patru subsecretari;

Ministerul Afacerilor Externe: de la patru secretari și un subsecretar la cinci secretari și un subsecretar;

Ministerul Energiei: de la trei la cinci secretari;

Ministerului Mediului: de la cinci la șase secretari;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: de la șase secretari și doi subsecretari la șapte secretari și patru subsecretari;

Ministerul Muncii: de la patru secretari la patru secretari și un subsecretar;

Ministerul Educației: de la cinci secretari la șase secretari și doi subsecretari;

Ministerul Agriculturii: de la cinci secretari la șase secretari și un subsecretar;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: de la cinci secretari la opt secretari și un subsecretar;

Ministerul Culturii: de la trei secretari și doi subsecretari la trei secretari și trei subsecretari.

Surprinde faptul că miniștri care au fost prezenți și în cabinetul Cîțu au mărit numărul adjuncților lor odată cu instalarea Guvernului Ciucă: Virgil Popescu la Energie, Lucian Bode la Interne, Tanczos Barna la Mediu, Cseke Attila la Dezvoltare și la Educație.

Numărul real al secretarilor de stat este mult mai mare

Trebuie precizat că un ministru nu se bazează doar pe ajutorul dat de către secretarii de stat. În fiecare minister există un secretar general, care și el are adjuncți, și care au responsabilități importante în gestionarea afacerilor curente ale instituției. Numai că aceștia sunt funcționari publici și nu pot fi demiși pentru a face loc politrucilor de partid. În consecință, acestora li se dau funcții prin suplimentarea posturilor de secretar de stat.

În al doilea rând, numărul real al secretarilor de stat este cu mult mai mare întrucât zecile de agenții, autorități aflate în subordinea ministerelor sunt conduse de persoane care au tot rand de secretar de stat, iar adjuncții lor pe cel de subsecretar.

De asemenea, unii secretari de stat funcționează în cadrul Secretariatului General al Guvernului, aflându-se în subordinea directă a premierului, în timp de vicepremierii Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu au și ei câte doi secretari de stat.