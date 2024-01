Cătălin Chirilă, pescarul campion mondial: “Mi-aș dori din tot sufletul să fie aur la Paris, dar lupta va fi foarte strânsă”. Interviu exclusiv

FANATIK demarează în prima zi a anului 2024 campania “Olimpicii României”. . De această dată, până la startul Jocurilor Olimpice, FANATIK vă oferă interviuri şi poveşti cu actorii care vor intra în scenă la Paris.

Cătălin Chirilă, pescarul campion mondial!

Primul episod al seriei “Olimpicii României” îl are în prim plan pe lui Ivan Patzaichin, Toma Simionov, Leon Rotman și multor alți sportivi români care au strălucit pe cea mai înaltă scenă mondială la kaiac-canoe. Sportivul din Sarichioi a obținut calificarea la Jocurile Olimpice într-un mare stil, reușind să câștige medalii de aur (500 de metri) și argint (1.000 de metri) la Campionatele Mondiale din 2023.

Pregătirile pentru Jocurile Olimpice intră în linie dreaptă și Cătălin vrea să se prezinte la Paris în cea mai bună versiune a sa. Campionul mondial a vorbit într-un interviu pentru FANATIK despre drumul spre Jocurile Olimpice, dar și despre marea sa pasiune, pescuitul, în care spune că a… investit foarte mult! Fire competitivă, Cătălin vrea să fie campion și la pescuit. Participă la competiții, nu lasă lanseta din mână nici în timpul pregătirii sportive de-a dreptul spartane. Deocamdată este colecționar de medalii strălucitoare doar la kaiac-canoe, dar vrea cu tot dinadinsul să prindă și… peștișorul de aur!

„Am reuşit să gestionez acele emoţii care n-au fost distructive, dar m-au ajutat să trec peste presiunea concursului”

Cătălin, în primul rând aş vrea să te întreb cum te-ai simţit după ultimele Campionate Mondiale. Ai încheiat, din nou, cu două medalii…

– Pot să spun că am fost satisfăcut. A fost un an foarte greu, tensionat, plin de emoţii. În joc erau calificarea la Jocurile Olimpice şi apărarea titlului mondial. A fost o presiune mare pe umerii mei. Dar cred că este ceva normal, pe care toţi sportivii mari au simţit-o la un moment dat. Aş putea spune, în… „apărarea” mea (râde), că am o calitate sau sunt într-atât de norocos încât am reuşit să gestionez acele emoţii care n-au fost distructive și m-au ajutat să trec peste presiunea concursului cu brio. De altfel, acele medalii, o spun fără falsă modestie, au fost binemeritate.

A fost un an diferit din ce îmi spui. Veneai din postură de campion mondial, se simţea presiunea…

– Sincer, pregătirea a decurs în acelaşi ritm ca în 2022, când am ieşit campion mondial. Dar emoţiile şi presiunea… Eu vorbesc de presiune mereu, însă nu a fost atât de mare pentru că am rămas concentrat pe ceea ce aveam de făcut la antrenamente şi mă detaşam de gândul că trebuie să fac aia, să dreg ailaltă. Eram focusat pe ce aveam atunci de făcut la antrenament şi nu numai. A fost un an diferit doar din acest punct de vedere.

Am spus-o după Mondiale că am simţit-o chiar în competiţie. Anul trecut, în Canada, pentru că nu îmi cunoşteam valoarea, eram mult mai relaxat. Anul acesta, emoţiile s-au schimbat. M-am simţit puţin tensionat, dar a mai apărut un sentiment foarte plăcut. Mi-l transmiteau ceilalţi concurenţi. Mi-am format un nume, erau ochii aţintiţi asupra mea, eram favorit în curse. Este foarte plăcut să vină campioni olimpici la tine să te salute, să te felicite, să te privească atunci când pleci cu barca spre apă. A fost un concurs diferit.

„Am simţit că pot participa în două probe şi cred că rezultatul este foarte bun”

Ai obţinut calificarea la Jocurile Olimpice. Eşti mai relaxat ştiind că vei fi acolo din postura de dublu medaliat mondial, din nou?

– Această calificare nu mi-a adus relaxarea pentru că vorbim de miza supremă. Voi lupta pentru o medalie olimpică şi nu pot să rămân decât în gardă. Voi munci şi voi lupta ca până acum.

Este un avantaj sau un dezavantaj că la Jocurile Olimpice vei avea doar proba de 1000 de metri?

– Un avantaj, bineînţeles. Chiar şi la ultimul Campionat Mondial am simţit un dezvantaj faţă de Martin Fuksa (n.a. – sportivul care a câştigat aurul la 1.000 de metri). Până la acea finală de 1.000 de metri eu aveam deja două curse în plus şi bănuiesc că asta m-a costat. Dar eu nu încep să caut scuze, pentru că fiecare sportiv îşi alege probele în care participă şi îşi cunoaşte puterile. Aşa am făcut şi eu. Am simţit că pot participa în două probe şi cred că rezultatele sunt foarte bune. Sunt liniştit, sunt satisfăcut de ceea ce s-a întâmplat acolo.

„Odată ce am devenit campion mondial… m-a încercat gândul să mai renunţ la o repetare în sala de forţă”

Ai ceva schimbat în pregătirea pentru Jocurile Olimpice? Va fi ceva schimbat faţă de acum?

– La ultimul Campionat Mondial am tras ceva concluzii şi mi-am observat punctele slabe. Cu siguranţă voi pregăti mai bine acele părţi ale corpului care la un moment dat au cedat, pentru care nu am dat interes. Voi fi mai concentrat, voi încerca să evit momentele pe care le-am mai povestit cu prietenii. Odată ce am devenit campion mondial… m-a încercat gândul să mai renunţ la o repetare în sala de forţă, de a face câteva chestii care nu sunt corecte pentru un sportiv de înaltă performanţă.

Cred că asta a influenţat la rezultatul final. Pentru mine au fost nişte lecţii învăţate, am tras nişte concluzii şi voi evita să mai fac greşeli în pregătire. Voi fi 100%, acesta este obiectivul pentru mine. Sunt convins de faptul că voi rămâne sănătos şi mă voi pregăti aşa cum îmi imaginez în momentul de faţă, voi fi extrem de puternic şi rezultatul va fi unul pozitiv la Paris.

„Fiecare antrenor își dorește ca totul să meargă cât mai bine. Eu am un vis pe care i l-am promis domnului Patzaichin, cum m-a antrenat el pe mine și m-a scos campion olimpic, așa vreau și eu să reușesc la anul să scot un campion olimpic”, Florin Popescu, antrenorul lui Cătălin Chirilă

„Am investit fără limite, într-atât de mult încât am confortul că am atins toate punctele ce trebuie atinse pentru a fi un pescar profesionist”

Vorbeai de hobby-urile tale… Ai timp să ieşi pe apă nu la antrenamente sau competiții, ci, pur și simplu, la pește?

– Da, imediat după ce m-am întors de la Mondiale. Am mers cu barca la pescuit. Sunt un tip competitiv, îmi place concurenţa inclusiv în pasiunea asta pe care o am. Încerc să merg la toate competiţiile organizate de Liga Română de Spinning.

Nu mergi doar să te relaxezi? Eşti competitiv şi la pescuit…

– Sigur! Şi acolo există o miză. De aceea mă prinde atât de bine această pasiune.

Care a fost cel mai mare peşte pe care l-ai prins?

– O ştiucă de vreo 96 de centimetri, pe lacul Snagov. Vorbim de pescuitul la răpitor şi capturile se măsoară în lungime. Apoi cel mai mare şalău pe care l-am scos tot din lacul Snagov, 73 de centimetri. Nu a fost o coincidenţă că aceste două capturi au fost prinse cu două săptămâni înainte de Campionatul Mondial din 2022. Deci a fost un semn pe care l-am conştientizat după. Era de bun augur.

Investeşti mult în hobby-ul tău? Ştiu că poate fi foarte costisitor…

– Ca să fiu sincer, da. Pentru un pasionat, în orice domeniu, nu există limite şi cred că şi în cazul meu este la fel. Practic, am investit fără limite, într-atât de mult încât am confortul că am atins toate punctele ce trebuie atinse pentru a fi un pescar… profesionist! (râde)

„Meniul îl facem noi, sportivii. Alegem o mâncare să fie gustoasă, eficientă pentru înalta performanța”

În momentul în care începi pregătirea, cum arată programul tău?

– O zi plină din pregătirea mea se bazează pe două antrenamente, dimineaţa şi seara. Trezirea este la 6:20, pe la 7:00 intru în sala de forţă şi fac exerciţii de mobilitate. Pe urmă servesc micul dejun şi pe la 9:30 sunt deja în faţa hangarului, unde îmi pregătesc barca, mă încălzesc. Prima sesiune de antrenament este sesiunea principală, cam 12-14 km de vâslit plus tema dată de domnul antrenor. După acest antrenament principal, mai avem completare de kilometri. Fie în alergare, fie pe bicicletă, în pădurea Snagov. Apoi, vine masa de prânz și un somn de câteva ore. Undeva, pe la 15:00-15:30 începem o nouă sesiune de antrenament în sala de forță, care, de regulă, durează între o oră și două ore. În perioada de vară, când vremea ne permite, există o completare fizică, „spălarea” de acid lactic vâslind 8-10 kilometri. Este ca o plimbare pentru noi (râde). Urmează cina și imediat după cină, după ora 18:30, sunt în barcă și pescuiesc.

La capitolul mâncare, ai un număr de calorii pe care trebuie să îl atingi?

– Nu lucrăm cu o persoană care să ne conceapă nutriția. Meniul îl facem noi, sportivii. Alegem o mâncare să fie gustoasă, eficientă pentru înalta performanța. Să spunem că am grijă ce mănânc în funcție de antrenamentul care urmează. Miercuri dimineața este antrenamentul cel mai greu dintr-o etapă de pregătire și atunci nu îmi permit omletă și mănânc ovăz cu iaurt, care să îmi ofere energie ca să dau randament maxim. Acesta este aspectul după care mă ghidez când vine vorba de mâncare.

„Părintele Feodor mi-a spus mereu ca la start să îmi fac o cruce, să îi cer Domnului să fiu puternic, să mă țină sănătos, să ajung cu bine la final”

Presupun că țintești doar aurul olimpic la Paris…

– Da, sigur… Aș minți dacă aș spune că nu îmi doresc aurul. Sunt conștient că este un sport foarte greu și nu este doar despre mine, Cătălin Chirilă. Este un sport dedicat tuturor celor care vin la start. Cel puțin așa am fost eu educat și așa mi-a spus părintele din sat, din Sarichioi, părintele Feodor. Mi-a spus mereu ca la start să îmi fac o cruce, să îi cer Domnului să fiu puternic, să mă țină sănătos, să ajung cu bine la final și să îmi doresc să fiu în primele trei locuri. Și este foarte plăcut când o povestește dumnealui. Pentru că aceia trei din frunte strălucesc acolo. Practic, nu este nicio diferență între locul 1 și locul 3. Mi-aș dori din tot sufletul să fie aur la Paris, dar sportul este pentru toți și lupta va fi foarte strânsă.

„Prind peștele, îl pozez, apoi îl eliberez. De fiecare dată am spus că toate partidele trebuie să existe fără capturi, dar trebuie să fie la finalul zilei. Pur și simplu, în momentul în care am o undiță în mână mă detașez de tot, și de kaiac-canoe, dar și de altele…”, Cătălin Chirilă

2000 este anul în care Florin Popescu și Mitică Pricop au câștigat cursa de 1.000 m la Sydney, ultima medalie olimpică de aur a României la kaiac-canoe

4 medalii are Cătălin Chirilă la Campionatele Mondiale (2 de aur și 2 de argint)