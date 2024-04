Cătălin Cîrstoiu, conferință de presă după explicaţiile pe care i le-a cerut Marcel Ciolacu. „Nu exclud posibilitatea că sunt în PSD oameni care nu mă plac”. UPDATE

Cătălin Cîrstoiu a declarat, în fața Spitalului Universitar, unde este manager, că „nu am făcut nimic care să imi dea perspectiva că sunt în stare de incompatibilitate”.

„Legat de acuzaţiile de incompatibilitate, opinia mea că nici eu, nici presa, ci doar o instituţie poate emite un raport care să constate acest lucru, adică ANI. Nu am făcut nimic care să îmi dea mie perspectiva că sunt într-o stare de incompatibilitate. Am operat şi în alte spitale publice, la solicitarea colegilor mei. Am operat şi în Republica Moldova. Am oferit opiniile mele medicale şi în alte spitale private când mi s-a solicitat acest lucru. Am răspuns oricărui apel telefonic. Mi-am spus opiniile, mi-am ajutat colegii.

Nu fac o chirurgie uşoară, fac o chirurgie complicată. Mă ocup de tumori osoase, de cancere osoase, schimbarea protezelor. Nu e un domeniu accesibil oricui. Am făcut orice pentru a-mi ajuta pacienţii şi colegii”, a declarat medicul.