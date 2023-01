Cătălin Moroșanu, victima hackerilor. Ce decizie a luat fostul concurent de la Survivor România

Luptătorul K1 a fost în urmă cu 8 luni. Ce decizie a luat fostul concurent de la Survivor România de pe data de 11 mai 2022 când nu a mai reușit să preia controlul paginilor sale de pe social media.

Cătălin Moroșanu, în vizorul hackerilor. Hotărârea fostului participant de la Ferma

Cătălin Moroșanu trece de foarte multe luni printr-o situație neplăcută, în ciuda faptului că a apelat la ajutorul unei specialiști în domeniul IT. Din păcate, sportivul a pierdut 900.000 de urmăritori după ce conturile de pe Facebook i-au fost sparte.

ADVERTISEMENT

„Mi-au fost hackuite ambele conturi. Prima oară, a fost hackuit contul personal și automat după a intrat și în contul oficial. Pentru mine este o tragedie. Facebook-ul era principalul canal de comunicare cu fanii mei. Am încercat să recuperez contul.

Am căutat tot felul de persoane din România și se pare că nu am reușit. Mi-a fost trimis un mesaj pe Messenger și automat de pe personal m-au hackuit, iar de pe personal pe cel oficial și am rămas așa.

ADVERTISEMENT

De opt luni de zile încerc să recuperez. Se pare că nu am reușit și acum mi-am făcut alt cont. Acum o iau de la capăt, de la zero. O să fie destul de greu, dar asta este”, a mărturisit Cătălin Moroșanu pentru .

Cătălin Moroșanu, sfaturi pentru fanii săi

Cătălin Moroșanu are o serie de sfaturi pentru fanii săi pe care îi îndeamnă să acceseze autentificarea în doi pași cu număr de telefon. Numai în felul acesta utilizatorul poate primi notificări când cineva vrea să-i spargă contul.

ADVERTISEMENT

Sportivul s-a văzut nevoit să-și facă alte conturi pe , precizând că este mult mai atent la securitatea din mediul virtual.

Fostul Faimos de la Survivor România este mai precaut după ce a fost victima hackerilor asta pentru că a pierdut bani și contracte. Cătălin Moroșanu este fericit că paginile de Instagram și TikTok sunt bune și nu au fost sparte.

ADVERTISEMENT

„Eu am făcut greșeala foarte mare că nu am avut autentificarea cu doi pași. Pierdem contracte, pierdem bani”, a completat vedeta, mai arată sursa menționată mai devreme.