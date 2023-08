Câte calorii are o bere, de fapt. Îți poate ruina sau nu o dietă de slăbit

Câte calorii are o bere? Este o întrebare pe care multe persoane și-au pus-o măcar o singură dată. Vei rămâne surprins, dar în funcție de tipul de bere pe care îl consumi, numărul caloriilor poate fi mai mic decât cel al unui suc.

Câte calorii are o bere, de fapt

Fie că vorbim despre cea cu alcool, sau fără alcool, gustul este cu adevărat unul unic. Ce facem însă dacă vrem să slăbim?

În primul rând e bine să știm câte calorii are o bere. Poate nu te-ai fi gândit, dar anumite beri te pot îngrășa mai mult decât altele. Evident însă, contează și stilul de viață pe care îl ai.

Studiile au demonstrat totuși că berea nu îngrașă. Consumul moderat nu duce la creșterea în greutate. Evident, trebuie consumată cu măsură și e nevoie și de puțină mișcare, la fel ca și în cazul sucurilor ori a altor băuturi răcoritoare.

Câte calorii are deci o bere? Luăm cantitatea de 100 de ml de bere. Află că o bere fără alcool are doar între 10 și 20 de calorii. De cealaltă parte, berea de malț are între 32 și 48 de calorii.

Berea de ghimbir e ceva mai bogată în calorii. Vorbim despre 32 până la 48 de calorii, în timp ce berea neagră putem spune că are cel mai mare conținut caloric dintre toate. Aceasta are între 48 și 56 de calorii.

Îngrașă mai mult berea cu alcool sau fără?

Astfel, dacă vei consuma moderat bere fără alcool, nu trebuie să îți faci griji. Iar același lucru se aplică și la berea cu ghimbir, dar și la cea de malț. Mai mult de atât, ar fi bine să știi și alte lucruri interesante despre ea.

Berea nu are zaharuri și nici grăsimi saturate. Din contră, ea este bogată în proteine, vitamine, dar și carbohidrați. Pentru a înțelege mai bine, luăm o doză de bere de 0,33. Aceasta are 150 de calorii.

Astfel, o cutie de bere fără alcool ajunge undeva la 50 de calorii. Poate fi deci, o alegere mai bună, dar și mai sănătoasă.