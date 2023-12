Câte clase și ce facultate a absolvit Laura Giurcanu de la America Express. Din ce face bani, de fapt, tânăra concurentă care este în lumina reflectoarelor încă de la vârsta de 14 ani când a câștigat concursul Next Top Model by Cătălin Botezatu.

Frumoasa șatenă de 27 de ani a terminat facultatea de Psihologie la Universitatea Spiru Haret din Capitală. Fosta Faimoasă de la Survivor România are o comunitate foarte mare pe rețelele de socializare. Și-a descoperit pasiunea pentru vloggind în anul 2013.

De atunci și până în prezent a adunat o mică avere datorită defilărilor pe podium, dar și mulțumită firmei sale, Laugiu Enterprise. Compania sa a avut în anul 2022 afaceri nete de peste 2 milioane de lei şi profitabilitate netă de peste 95%.

Suma este mai mare decât cea din anul anterior. Potrivit Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) firma sa are drept obiect de activitate principal comerţul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet.

Societatea deținută de Laura Giurcanu a figurat în ultimii 2 ani fără salariați. Mai mult, face bani frumoși datorită imaginii sale, dar și proiectelor pe care le desfășoară în televiziune.

Totodată, frumoasa șatenă a avut de-a lungul anilor contacte cu agenții din New York, Milano, Paris și Berlin. De asemenea, presupusa iubită a lui Aris Eram a pozat pentru celebrele reviste Vogue, Elle și Cosmopolitan.

Laura Giurcanu, pasionată de sport

Laura Giurcanu mărturisea în urmă cu ceva vreme că a avut foarte multe vise, dar pe care a ajuns să și le îndeplinească într-o oarecare măsură. Timp de 7 ani a făcut sport de performanță, atletismul fiind un mod de viață pentru ea când era copil.

„Aveam un vis pe săptămână. Am trecut prin toate. Toți voiam să fim astronauți. Am vrut să fiu medic, ba chiar am vrut să merg la medicină. Eram mică și așa m-am apucat de atletism.

Era o poză cu o atletă și era o reclamă la un brand de sport. Am zis că vreau și eu să fiu așa. Am făcut sport de performanță 7 ani. Până la urmă nu am ajuns pe nicio clădire prin atletism.

După aceea am ajuns pe clădiri și prin reclame, dar altfel. Nu am ajuns eu atletă, dar în poze dau foarte bine, povestea ea acum câțiva ani", spunea Laura Giurcanu la un moment dat