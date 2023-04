Câte femei au trecut prin patul lui Codin Maticiuc: ”M-am oprit din numărat la 120”

Câte au trecut prin patul vedetei cunoscută drept „Craiul de Dorobanți” sau „Poponeț”. Omul de afaceri a dezvăluit că s-a oprit din numărat la 120. La ce vârstă se întâmpla acest lucru și care sunt regretele sale.

Codin Maticiuc a dat cărțile pe față și a spus câte relații amoroase a avut, după ce o perioadă foarte lungă s-a speculat că ar fi vorba de 350. Actorul din serialul Clanul, de la Pro TV, susține că a ținut socoteala până la 120.

„Cine zice? Cine întreabă? Nu știu. M-am oprit din numărat la 120 la vârsta de 22 de ani. Atunci era perioada când numărai. La un moment dat număram și ziceam «Hai încă una, încă una». Targetul nu exista.

Văzusem eu că Ilie Năstase a avut 2.000. Bine, nu cred că a zis el, dar cineva pe undeva a zis. Nimeni nu știe. Da, am trimis poze nud cu mine. Am mai trimis, ce să fac. Am avut momente când am experimentat această metodă.

Eu am fost toată viața cunoscut. Nu am făcut acest lucru decât cu fetele cu care mă țineam și de mână”, a mărturisit Codin Maticiuc la , moderat de Damian Anghel pe Youtube.

Codin Maticiuc, legături cu persoane cunoscute

Codin Maticiuc a avut legături cu persoane foarte cunoscute din showbiz. Printre vedetele autohtone care au trecut prin patul omului de afaceri se numără solista Alina Crişan, actriţa Maria Dinulescu și fotomodelul Corina Zugravu.

De asemenea, producătorul de film s-a iubit și cu Rodica Miron, Raluca Lăzăruţ, fosta asistentă de la Neatza cu Răzvan și Dani, Flavia Mihășan, prezentatoarea de la Chefi la cuțite Gina Pistol și cântăreața Anna Lesko.

Prima a fost la vârsta de 18-19 ani și regretă că a apărut în presă cu atât de multe femei. Codin Maticiuc ar fi vrut ca viața sa privată să fie mai discretă pentru că nu-l ajută pe nimic să vorbească despre acest lucru.

În momentul de față, Ana Pandeli este partenera de viață a regizorului. Frumoasa tânără i-a dăruit două fete și mai are un băiat dintr-o legătură anterioară, dar care a fost primit foarte bine în casa omului de afaceri.