Câți bani a câștigat Raluca Bădulescu de la Kanal D? Vedeta era plătită regește înainte de divorț

Jurat încă de la începuturile show-ului Bravo, ai stil!, Raluca Bădulescu este una dintre cele mai apreciate vedete ale Kanal D, atât de publicul pe care excentricul critic de modă îl amuza cu discursul avut, dar și de șefii postului care au vrut ca “regina regească” să aibă rubrică și la Teo Show. Iar aprecierea celor de la Kanal D se poate cuantifica și în sumele de bani serioase pe care le încasa de acolo.

Câți bani câștiga Raluca Bădulescu de la Kanal D? Știm suma exactă

Raluca Bădulescu este plătită regește de Kanal D, iar cea mai bună dovadă vine după ce, în exclusivitate, FANATIK a aflat cât a încasat vedeta de la Bravo, ai stil!, pentru prestațiile sale, în luna iulie a anului 2020.

Conform informațiilor obținute de noi, la acea vreme, Raluca Bădulescu primea, ca drepturi de autor, de la Kanal D, pentru perioada 1-15 iulie, o sumă fabuloasă. Mai exact, nu mai puțin de 19.181 de lei! Adică aproape 4.000 de euro, sumă care o face pe Raluca Bădulescu să fie una dintre cele mai bine plătite vedete ale postului turcesc.

Raluca Bădulescu, în topul vedetelor cel mai bine plătite de Kanal D

De altfel, cum suma plătită vedetei era doar pentru două săptămâni, putem spune că jurata show-ului de modă de la Kanal D era chiar în top trei cele mai bine plătite vedete angajate exclusiv ale postului de la acea vreme, după Teo Trandafir și Christian Sabbagh.

Iar pe atunci, trebuie să precizăm, chiar dacă sezonul VI al show-ului – primul din seria Celebrities, cel câștigat de Alexandra Ungureanu- era întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus și a stării de alertă în care se afla România, jurata era în continuare plătită, semn că cei de la Kanal D au vrut să se asigure că vedeta nu va fi vreo secundă nemulțumită de cum este tratată.

Cum suma de bani, cei 19.181 de lei, era încasată în 2020, iar de atunci Raluca Bădulescu a devenit din ce în ce mai activă la Kanal D, fiind, de altfel, și cea mai veche dintre jurații show-ului de fashion al postului – Cătălin Botezatu renunțând, din sezonul 7, să mai fie jurat – putem doar presupune că banii pe care îi ia de la postul turcesc au deveni și mai mulți.

Raluca Bădulescu, juratul ”pe opulență” de la Bravo, ai stil

Raluca Bădulescu a devenit una dintre cele mai simpatizate vedete ale Kanal D și prin excentricitatea de care dă dovadă la tv, dar și în viața de zi cu zi. Și, așa cum recunoaște chiar ea, în diversele interviuri pe care le-a dat de-a lungul timpului, este o împătimită a luxului, a opulenței. Acest lucru se poate vedea la mai toate aparițiile sale publice, ținutele ei fiind, de cele mai multe ori, admirate de cei din jur.

”Mie îmi plac mult hainele, bijuteriile, pantofii, blănurile, diamantele, îmi place aurul…îmi plac toate, toate. Pe mine mereu ai să mă găsești fericită dacă îmi aduci un cadou din sfera asta … întotdeauna”, spunea Raluca Bădulescu, la Kanal D.

Evident, nu se mulțumește cu darurile primite și, adeseori, face cumpărături peste cumpărături. E adevărat, are suficienți bani pentru a-și permite orice fel de ținute pe care și le-ar dori, indiferent dacă sunt branduri celebre sau haine din stilul ”mass-market”.

Raluca Bădulescu divorțează de Florin, după 13 ani

. Cei doi aveau o căsnicie care intrase în al 13-lea an, dar, pare-se, lucrurile nu mai funcționau între ei așa cum își dorea excentrica jurată d ela Bravo, ai Stil.

Așa că, în urmă cu câteva săptămâni, Raluca Bădulescu a anunțat despărțirea. “După o îndelungată reflecție, Florin și cu mine am decis să începem un nou capitol în viață noastră, separați, dar conectați pentru totdeauna.

Ne-am fost alături unul altuia ani de zile, la bine și la greu ani de zile, suntem recunoscători pentru toate momentele de împlinire pe care le-am trăit împreună, însă, uneori, viața te duce pe drumuri diferite. Sentimentul de prietenie și grijă al unuia față de celălalt ne va lega în continuare”, a anunțat vedeta Bravo, ai Stil la finalul lunii mai.

Cu ce rămâne Raluca Bădulescu după divorț?

Apoi, vorbind pentru de relația cu Florin Stamin, cel pe care susține că îl va respecta toată viața, .

”Pe soțul meu pe Florin l-am cunoscut la un after hours. Îmi plăcuse mult de el, foarte mult. Se întorsese din Valencia, eu mai țărancă de aici nu știam ce îmi povestea. A fost și el fericit până să mă cunoască pe mine. Acum e fericit în continuare. El are viața lui, eu am viața mea. Am stat pe capul lui nasol”, a spus Raluca Bădulescu.

Conform informațiilor obținute de FANATIK, , ajungând la o înțelegere cu soțul ei în această privință, mai ales imobilul că a fost amenajat după gusturile vedetei de la Kanal D.