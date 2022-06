Câți bani a reușit să strângă Adrian Minune din muzică. Recent, cântărețul și-a anunțat retragerea

Adrian Minune (47 de ani) a strâns o avere impresionantă de când și-a început cariera muzicală, cu mai bine de două decenii în urmă. Manelistul și-a anunțat recent reatragerea din muzică.

Câți bani a reușit să strângă Adrian Minune din muzică

Adrian Simionescu, pe numele său real, este unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de manele și muzică de petrecere din România.

Cântărețul a anunțat, la începutul lui iunie, că și nu va mai accepta să cânte la evenimente private. Principalul motiv pentru care a luat această decizie este faptul că înaintează în vârstă și ar vrea să se bucure de timpul petrecut alături de familie.

Adrian Minune a strâns o avere uriașă până în prezent. Artistul ar deține 15 vile, 13 mașini, mai multe terenuri și obiecte de lux, printre care și ceasuri scumpe, scrie .

Pentru a cânta la un eveniment, Adrian Minune ar cere un onorariu care începe de la 6.000 de euro. Artistul ar strânge chiar și 20.000 de euro de la un eveniment numai din dedicații.

În 2002, manelistul a plecat acasă cu o sumă uriașă după ce a cântat la un eveniment, fiind cea mai mare de până acum. Este vorba despre 60.000 de euro.

“Averea mea sunt cei trei copii. Referitor la evaluarea în presă, e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da.”, a declarat Adrian Minune în cadrul emisiunii , de la Kanal D, unde a fost invitat anul trecut.

De ce a decis Adrian Minune să se retragă din muzică

vrea să se retragă din muzică în 2024 pentru a se bucura de timpul petrecut alături de soție, copii și nepoată. Artistul își va marca retragerea printr-un eveniment special, dar și prin alte două spectacole, după cum a povestit recent.

“În 2024, o să-mi fac retragerea. Pentru că mai am de trăit 10-15 ani și vreau să mă bucur și eu de familia mea, de tot ce mă înconjoară. Nu mai cânt. Probabil o să fac două spectacole pe an, pentru că menirea mea este să fiu lăutar.

O să-mi fac retragerea pe un stadion, gratis, bineînțeles. Apoi, o să fac două spectacole, pentru că menirea mea este să cânt. Dacă nu cânt, nu știu să fac altceva.

Împlinesc 50 de ani și nu vreau să mă treacă nepoata strada. Vreau să mă bucur și eu, să-mi gătească nevastă-mea.”, a declarat Adrian Minune în cadrul unui interviu de la .

În plus, manelistul a vorbit despre lipsa de respect cu care sunt tratați artiștii la evenimentele la care cântă. Acesta este un alt motiv care l-a făcut să ia decizia de a se retrage.

“Noi cântăm și când sunt oamenii trezi și când sunt beți. Și nu mai accept ca niște copiii să mă împingă sau să vorbească anapoda. Cu toate că eu sunt o slugă de lux a copiilor mei, dar doar a copiilor mei. (..) Într-un timp, mai obosim și noi.”, a mai spus artistul.