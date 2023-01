Câți bani câștigă gimnasta din echipa Faimoșilor de la Survivor România 2023? Ștefania Stănilă, plătită lunar, de stat

Ștefania Stănilă a reușit deja să impresioneze la Survivor România 2023, rezultatele pe care le are pe trasee aducându-i admirația fanilor emisiunii difuzate de Pro Tv. Calitățile ei sportive, dublate de o frumusețe naturală care iese în evidență, au transformat-o pe Ștefania într-o celebritate. Dar, trebuie precizat, Faimoasa era de multă vreme o celebritate în lumea gimnasticii, rezultatele ei aducându-i nenumărate premii.

Faimoasa Ștefania Stănilă, răsplătită cu bani puțini pentru performanțele din gimnastică

Ștefania Stănilă este una dintre gimnastele care, de-a lungul anilor, a performat în culorile României. Sportiva cu forme de model, după ce s-a retras din gimnastică, a preferat să rămână în domeniul sportului care i-a adus atât de multe satisfacții, iar acum este antrenoare.

Astfel, după ce, ani la rândul, s-a clasat în topul gimnasticii mondiale, Ștefania Alina Stănilă câștigă, la 25 de ani, bani frumoși ca antrenoare a unui club de profil din Cluj Napoca. Dar aceasta nu este singura ei sursă de venituri, ea câștigând bani frumoși și datorită carieri sale.

Mai exact, după ce a devenit campioană europeană la gimnastică artistică, pe echipe, în 2014, Ștefania Stănilă având și un argint la sărituri în 2012, și un bronz, tot pe echipe, în același an, Faimoasa a devenit eligibilă pentru a primi, pe merit, rentă viageră.

Conform datelor publice consultate de FANATIK, Ștefania Stănilă primește, lunar, 3493 de lei ca rentă viageră din partea Ministerului Tineretului și Sportului. E adevărat, sumele despre care vorbim sunt aferente lunii septembrie 2022, instituția condusă de Eduard Novak nefiind ”prea grăbită” să actualizeze datele cu rentele viagere din ultima lună.

Ștefania Stănilă, negocieri financiare cu Pro TV pentru Survivor România 2023

Din informațiile obținute de FANATIK, Ștefania Stănilă muncește din greu la Survivor România 2023 motivată și de suma pe care a negociat-o cu producătorii show-ului de supraviețuire care este filmat în jungla din Republica Dominicană.

Astfel, pare-se, Ștefania Stănilă este una dintre Faimoasele plătite regește de cei de la Survivor România, suma săptămânală pe care ar obține-o de la ei fiind în jurul a mai bine de 1.500 de euro.

Adică mult mai mult decât ”recunoștința” primită din partea ministerului condus de Eduard Novak – ministrul primind însă renta viageră maximă pentru rezultatele sale de la Olimpiade -, renta ei viageră fiind în jur de 700 de euro. Lunar.

La acei bani se adaugă și salariul pe care îl primește ca antrenoare de gimnastică, Ștefania Stănilă fiind absolventă a Centrului Național de Formare și Perfecționare al Antrenorilor din București.

În plus, frumoasa gimnastă studiază pe rupte în domeniu, ea fiind și masterandă a Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul UBB Cluj-Napoca cu specializare în sport și performanță motrică în gimnastică.

Ștefania Stănilă, rezultate impresionante în prima săptămână de Survivor

deja, că este una dintre cele mai puternice concurente de la Survivor România 2023. Astfel, până acum, în cele cinci runde în care a intrat, frumoasa gimnastă a reușit să obțină trei victorii.

Mai mult, la jocul de imunitate la care a participat alături de gimnasta a reușit să obțină mult râvnitul colan, dovedind că este cea mai puternică dintre concurentele din echipă.

Ea l-a nominalizat pe DOC pentru eliminare, Maria Constantin fiind însă aleasă de publică să plece acasă după ce nu a reușit să aducă niciun punct pentru Faimoși.

„Îmi doresc din suflet să câștig această competiție. Sunt o persoană competitivă și cred în mine. Chiar am încredere maximă în mine că o să ajung acolo, parcă deja mă văd în finală.

Consider că faptul că am făcut gimnastică de performanță 13 ani este un mare atuu. Am mai multă rezistență, am mai multă forță, am echilibru. Clar o să mă ajute”, spunea Ștefania Stănilă înainte de a ajunge în Republica Dominicană, la Survivor România 2023.