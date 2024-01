Radu din Londra și se pregătește să semneze contractul cu Tottenham. Fundașul naționalei României . Totodată, Drăgușin a dat o adevărată lovitură din punct de vedere financiar.

Câți bani încasează Radu Drăgușin în 5 ani și jumătate de contract cu Tottenham! Fundașul devine cel mai bine plătit fotbalist român din Europa

Radu Drăgușin a fost cedat de Genoa la Tottenham în schimbul sumei de 31 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri. Totodată, Djed Spence, fundașul dreapta al lui Tottenham, va fi împrumutat la Genoa până la finalul sezonului. Echipa lui Alberto Gilardino are opțiunea unui transfer definitiv pentru 10 milioane de euro. Totodată, salariul jucătorului în perioada de împrumut va fi achitat de către Tottenham.

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin urmează să semneze un contract valabil pe 5 ani și ani și jumătate la Tottenham, până în iunie 2029. Fundașul de 21 de ani va avea un salariu anual de aproape 3 milioane de euro, ceea ce îl face cel mai bine plătit jucător român din fotbalul european.

Fostul fotbalist al lui Juventus ar urma să încaseze aproximativ 16,5 milioane de euro în cei 5 ani și jumătate petrecuți la Tottenham. Florin Manea, impresarul fotbalistului, a dezvăluit că rămâne de pus la punct perioada contractului lui Radu Drăgușin cu Tottenham.

ADVERTISEMENT

„Acum îl vor pe 6 ani și jumătate. Avem ofertă pe 5 ani și jumătate. Mai sunt mici detalii de pus la punct, 99% suntem înțeleși”, a declarat Florin Manea, potrivit . alături de Radu Drăgușin.

Ce salariu avea Radu Drăgușin la Genoa

Radu Drăgușin mai avea contract cu Genoa până în iunie 2027. „Grifonii” au plătit 5,5 milioane de euro celor de la Juventus pentru Radu Drăgușin în vara anului 2023. Pe Stadio Luigi Ferraris, Radu Drăgușin avea un salariu de 600.000 de euro anual, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

ADVERTISEMENT

Înainte să semneze cu Tottenham, fundașul central al naționalei României a fost aproape să semneze prelungirea contractului cu Genoa. Florin Manea a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că în cazul în care ar fi semnat prelungirea,

După transferul la Tottenham, Radu Drăgușin a devenit cel mai bine plătit fotbalist român din Europa. Cu salariul anual de aproape 3 milioane de euro, fundașul central a depășit fotbaliști, precum Ionuț Radu, Ianis Hagi, Alex Cicâldău, Olimpiu Moruțan sau Denis Drăguș. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate .

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi are la Alaves același salariu ca la Rangers (1,3 milioane de euro anual). De cealaltă parte, Alex Cicâldău are un salariu de 900.000 de euro anual la Konyaspor. O parte din salariul mijlocașului român este acoperit de Galatasaray. Nu în ultimul rând, Ionuț Radu are un salariu de 1,8 milioane de euro anual la Bournemouth, tot în Premier League.