Câți bani va câștiga Hamilton la Ferrari. Buget uriaş al Scuderiei după venirea britanicului

Formația italiană a reușit o mutare istorică atunci când l-au convins pe britanic să părăsească Mercedes. Acest lucru a atras după sine și o responsabilitate financiară destul de mare. Astfel că Lewis Hamilton va câștiga un salariu uriaș la Ferrari.

Câți bani va câștiga Hamilton la Ferrari

Lewis Hamilton are 39 de ani și a simțit că este momentul potrivit să facă o schimbare în cariera sa de pilot în Formula 1. Britanicul este de la 13 ani în echipa Mercedes. Locul unde a devenit unul dintre cei mai mari sportivi din istorie, atunci când a câștigat cele 7 titluri mondiale.

În urmă cu doar câteva zile, Hamilton și Ferrari au făcut oficial anunțul prin care britanicul va participa ca pilot în Formula 1 pentru echipa italiană. Acest lucru va începe cu sezonul 2025.

Până atunci, Lewis își va continua munca la Mercedes, alături de Toto Wolf, directorul echipei și al lui George Russell, colegul său. La “Săgețile de Argint”, britanicul câștigă, cu tot cu bonusuri, 60 de milioane de euro.

Faptul că însemnă că acesta va primi ceva mai puțini bani decât la actuala echipă. Scuderia îi va achita britanicului un salariu de 50 de milioane de euro pe an, notează Gazzetta dello Sport. Asta înseamnă cu 10 milioane de euro mai puțin decât ce primea Lewis de la Mercedes.

Buget uriaş al Scuderiei după venirea britanicului

Scuderia va avea un buget uriaș după venirea britanicului în 2025. pentru Charles Leclerc și Lewis Hamilton nu mai puțin de 80.000.000 de euro. Suma salariilor va fi cea mai mare din Formula 1, iar britanicul va rămâne în continuare în topul clasamentului celor mai bine plătiți piloți din circuit.

După datele din , Max Verstappen este cel mai bine plătit pilot de Formula, cu 70.000.000 de euro. Lewis este pe locul secund cu cele 60.000.000 de euro de la Mercedes, iar pe locul trei se clasează veteranul Fernando Alonso. Spaniolul primește 35 de milioane de euro de la Aston Martin. Sumele includ salariul de bază al pilotului plus bonusurile în funcție de performanțe.

Prima reacție a lui Lewis Hamilton după anunțul făcut de Ferrari

“Am avut 11 ani extraordinari cu această echipă și sunt atât de mândru de ceea ce am realizat împreună. Mercedes face parte din viața mea de la 13 ani. Este un loc în care am crescut, așa că luarea deciziei de a pleca a fost una dintre cele mai grele decizii pe care am fost nevoit să le iau vreodată.

Dar a venit momentul potrivit să fac acest pas și sunt încântat să accept o nouă provocare. Voi fi pentru totdeauna recunoscător pentru sprijinul incredibil al familiei Mercedes, în special lui Toto (n.r. Toto Wolff, directorul echipei) pentru prietenia și modul în care a condus totul și vreau să termin cât mai bine împreună ei acest sezon.

Sunt 100% concentrat să ofer cea mai bună performanță posibilă în acest sezon și să fac ultimul meu an cu “Silver Arrows” (n.r. săgețile de argint) unul de amintit”, a declarat Lewis Hemilton, potrivit celor de la .