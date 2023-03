Câți copii are, de fapt, Florin Zamfirescu. Celebrul actor este mândru de Vlad și Ștefana, deși susține că n-a fost un tată bun

Câți copii are, de fapt, fostul rector al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București. este mândru de Vlad și Ștefana, deși susține că n-a fost un tată bun.

Câți urmași are, în realitate, renumitul actor Florin Zamfirescu. Maestrul are numai cuvinte de laudă pentru Vlad și Ștefana

Florin Zamfirescu este la al patrulea mariaj și are doi urmași din primele două căsnicii. Vlad a venit pe lume în timpul relației cu Rodica, în timp ce fiica sa, Ștefana Samfira, este rodul iubirii dintre actor și Valeria Sitaru.

ADVERTISEMENT

Ulterior, artistul s-a însurat cu actrița Cătălina Mustață cu care a avut o căsnicie de 21 de ani. În momentul de față, este căsătorit cu Daciana Toma, o femeie cu 20 de ani mai tânără pe care o știe din anul 2014.

Când vine vorba de regizorul român este mândru că cei doi îi duc numele mai departe. Vlad și Ștefana au fost crescuți de bunici, actorul precizând că nu a primit deloc reproșuri din partea lor din cauza meseriei pe care o are.

ADVERTISEMENT

„Am doi copii care mă onorează și-mi duc numele mai departe, Vlad Zamfirescu și Ștefana Samfira. Niciodată nu i-am îndrumat să facă teatru, chiar le-am zis că nu au originalitate, că-s lipsiți de imaginație, că au făcut ceea ce au văzut în casă.

Dacă eram la fel, mă făceam învățător ca tata sau popă, ca-n familie. Îmi iubesc copiii fără limite, chiar dacă nu m-am ocupat de ei. Am făcut multe împreună, dar de ei se ocupau bunicii, nici măcar mamele.

ADVERTISEMENT

Am stat mereu în umbra lor, să nu aibă anumite apucături, dar nu le-am ținut mâna să facă cerculețe și bastonașe. Mă laud cu amândoi pentru că am de ce, dar nu am fost un tată bun, gena a fost bună”, a mărturisit în urmă cu ceva vreme Florin Zamfirescu pentru FANATIK.

Cine sunt copiii actorului Florin Zamfirescu

Fiul lui Florin Zamfirescu, Vlad, este actor și regizor de teatru și film. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale din București, fiind șef de promoție și în prezent este tatăl a doi copii.

ADVERTISEMENT

Ștefana, născută pe 9 noiembrie 1978, a călcat de asemenea, pe urmele celebrului său tată și este actriță de teatru și film. La rândul său fiica pedagogului a urcat pe scenă de la 3 ani, a terminat studiile la UNATC și este mamă.