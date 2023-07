Catinca în război cu toată familia Roman. L-a făcut praf pe fostul premier al României: „A zis că nu suntem ale lui”

Războiul dintre Catinca și Oana Roman este departe de a se fi terminat. Mai mult de atât, creatoarea de modă nu mai ține nimic ascuns și a făcut câteva acuzații dure la adresa lui Petre Roman. Nu l-a iertat niciodată pe tatăl său vitreg.

Catinca, dezlănțuită, l-a făcut praf pe Petre Roman

. După ce a izbucnit scandalul între ea și sora sa, creatoarea de modă fiind acuzată că și-a abandonat mama, aceasta a decis să nu mai păstreze secrete.

Mioara și Petre Roman au fost căsătoriți 30 de ani, până când fostul premier al României s-a îndrăgostit nebunește de Silvia Chifiriuc și a plecat de acasă pentru ea. Tot de atunci a rupt legătura și cu fosta soție, dar și cu Catinca, deși o crescuse încă de când avea șase ani.

Invitată la Metropola TV, în emisiunea Cristinei Șișcanu, Catinca a mărturisit că nu s-a simțit niciodată acceptată pe deplin în noua familie pe care Mioara și Petre Roman și-au creat-o. Ba chiar, deși avea patru părinți, nu i-au fost alături.

„În copilărie am tot fost plimbată de la bunici, la bonă, la părinți și tot așa. M-am simțit în afara familiei că nu eram fiica lui Petre Roman. A simțit nevoia să precizeze că nici eu, nici Calina nu suntem ale lui!

Eram și introvertă, nu îi învinuiesc pe părinții mei, erau patru, dar nu comunicam prea bine cu niciunul. La noi în familie trebuia să taci, să ții în tine, să te descurci singur. Părinții nu ne spuneau: te iubesc!”, a declarat Catinca, citată de

Catinca: „Pe Petre Roman am fost și sunt supărată”

Catinca nu l-a iertat niciodată pe Petre Roman pentru felul în care a decis să iasă din viața sa și a mamei sale. Susține că s-a simțit folosită de fostul său tată vitreg, care a încercat să manipuleze situația în favoarea lui.

„Pe Petre Roman am fost și sunt supărată și acum pentru că a lăsat-o pe mama! Sunt suparată nu neapărat pentru că a părăsit-o, ci mai mult pentru modul în care a părăsit-o. Ne-a manipulat pe mine, și pe sora mea, ca să-i ușurăm lui situația cu mama.

A fost un șoc, pentru că ea, căci și-a sacrificat viața și cariera pentru el! S-a folosit de noi până în ultima clipă ca să-și vadă el interesul. Cu 15 ani înainte de Revoluție, mama era stâlpul casei, ea câștiga foarte mulți bani! El ne-a pus atunci în fața faptului împlinit, la fel a făcut și la Revoluție. Noi nu am știut nimic, ne-am trezit cu el la televizor. Mama a făcut doi pași în spate după ce a fost părăsită, în loc să-și vadă de viața ei”, a adăugat Catinca.

Nici măcar la nunta Oanei Roman, la care au fost prezenți ambii, nu și-au vorbit. „Eu cu Petre Roman nu am mai vorbit niciodată de atunci. După ce a plecat de acasă, ne-am mai văzut doar o dată la nunta Oanei, însă doar de la distanță. Nu ne-am vorbit nici atunci.

Dar, ce poți să mai zici că nici Oana nu-și cunoaște fratele vitreg?! El a tăiat orice fel de legătură cu noi, a fost decizia lui, nu l-a influențat Silvia. El s-a supărat pe mine după ce am avut o discuție lungă la telefon.

I-am spus atunci că eu am fost folosită drept tampon între el și mama. M-am simțit folosită, manipulată, totul ca să-i ușurez lui treaba cu mama”, a dezvăluit Catinca despre relația cu Petre Roman.

Catinca a fost doborâtă de depresie

Catinca a vorbit și despre scandalul cu Oana Roman. A spus, încă o dată, că și-ar dori să se împace cu sora sa vitregă, dar că sunt firi temperamentale și că acest lucru nu se poate întâmplă.

Deși a fost acuzată că și-a uitat mama, Catinca a mărturisit că moartea tatălui său biologic, Iosif Zilahy i-a declanșat depresia, iar asta a doborât-o. Astfel că nu s-a mai putut nici măcar ridica din pat din cauza suferinței.

„Depresia m-a pus la pământ, m-a doborât! Nu am putut să mă mai ridic din pat! După moartea tatălui meu, m-a lovit la o săptămână așa. Cred că depresia o aveam în mine, e genetică, dar atunci s-a declanșat. Medicii mi-au spus ca sufeream de depresie de ani de zile.

Am luat și tratament, mă bucur că nu am devenit dependentă de pastile. Am plecat o lună atunci din țară și am rupt legătura cu România, cu oricine și orice, în afară de fata mea! Nu am mai vrut să știu. Am fost în Tenerife”, a spus Catinca în legătură cu scandalul dintre ea și Oana Roman.