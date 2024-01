Cauzele remizei Universității Craiova în primul amical din Antalya: ”Avem febră peste tot”

Oltenii au încheiat la egalitate, , formație care activează în liga a patra din Germania. Golul ”juveților” a fost reușit din penalty de atacantul Andrei Ivan.

Jucătorii Universității Craiova au pus pe seama oboselii remiza din Antalya

La finalul întâlnirii Universitatea Craiova – Greifswalder FC 1-1, desfășurată în cantonamentul din Antalya, mijlocașul Alexandru Mateiu a dat vina pentru rezultatul modest pe seama oboselii acumulate de jucătorii lui Ivaylo Petev.

”Nu contează că e echipă din liga a patra, în Germania toate sunt bune. Chiar i-am simțit foarte puternici, așa cum am simțit tot timpul echipele din Germania în amicale. Alergau foarte mult, ne-au pus probleme. Noi suntem în perioada de pregătire, avem câte două antrenamente, majoritatea avem febră peste tot, suntem obosiți.

A fost un meci bun, un antrenament bun. Stagiul de pregătire cu Ivaylo Petev este unul normal, dar fiecare cantonament este obositor, cu febră, cu dureri de spate. Întotdeauna meciurile cu echipele din Germania au fost tari, dar suntem toți sănătoși, suntem bine.

Nu mă îngrijorează că nu am avut mai multe ocazii, cred că a fost un meci bun, am arătat bine, am făcut un presing bun, ne-am luptat cu ei, e ok. N-am apucat să-l felicit pe Ivan pentru gol, sper să dea cât mai multe pentru că de asta are nevoie. Sigur ne va ajuta pentru că este un jucător mare și sper să ajungă și la Euro.

Să avem constanță în campionat este principalul nostru obiectiv. Sper să începem cu două victorii pentru că avem două meciuri frumoase cu Farul și FCSB. Eu sper să câștig fiecare meci, să-mi ating obiectivul și după 10 ani să câștig trofeul cel mare. Cred că alții trebuie să ajungă la Euro, nu eu.

Mă bucur pentru , sper să ajungă cât mai mulți români la echipele mari că avem valoare și sper să rămână cât mai mult acolo. Sper ca în cel mai scurt timp un alt jucător să se transfere pentru o sumă mai mare de 30 de milioane de euro”, a declarat Mateiu.

Baiaram, convins că U Craiova va arăta mai bine în campionat

La rândul său, atacantul Ștefan Baiaram a vorbit și el despre oboseala acumulat dă fotbaliștii Universității Craiova în stagiul de pregătire din Antalya, însă este sigur că echipa va arăta mult mai bine la startul campionatului.

”Aveam nevoie de acest meci. Ușor, ușor o să ne dăm drumul la joc și o să arătăm foarte bine la prima etapă. Este normal să fim încărcați, am avut câte două antrenamente, suntem în pregătire și sunt normale astfel de lucruri. Sper ca Raul Silva să fie bine, nu cred că este nimic grav.

Am întâlnit o echipă arțăgoasă, și-a dorit să câștige la fel ca și noi, dar pot spune că am făcut un joc bun. Suntem în cantonament, sunt meciuri de pregătire, aici nu punem preț pe rezultat. Ne pregătim și asta contează. În campionat va fi altceva.

Mă bucur pentru Ivan că a marcat, sper să înscrie cât mai multe goluri. Avem nevoie de el într-o formă foarte bună și cu siguranță ne va ajuta în campionat. N-am fost acolo la penalty, dar știam că e printre primii executanți.

E un cantonament greu, avem câte două antrenamente, dar aveam nevoie de această pregătire. Îmi propun să fiu sănătos, am lipsit foarte mult, iau fiecare antrenament în parte, fiecare meci în parte. Dacă voi fi sănătos, cu siguranță că și reușitele vor urma”, a spus el.

Baiaram visează la Euro 2024

”Momentan luăm primul meci, mai avem până să ne gândim la campionat. Îmi doresc să urcăm cât mai sus în clasament și să câștig un titlu cu Universitatea Craiova. Toată lumea de aici își dorește acest lucru și pentru asta muncim cu toții.

Toată lumea se gândește la Euro 2024, important e să arătăm selecționerului că merităm să fim acolo, iar el va alege cei mai în formă jucători. N-am mai fost la Euro de foarte mult timp și toată lumea vrea să fie acolo.

Transferul lui Drăgușin la Tottenham este important pentru noi, dar pentru el în primul rând și mă bucur foarte mult. Îl cunosc personal, este un băiat serios și cu siguranță merita acest lucru.

Îi doresc să fie sănătos, pentru că dacă va fi sănătos sigur se va impune. Este un jucător foarte bun. 30 de milioane de euro este o sumă foarte mare, cred că de la Adrian Mutu nu a mai fost o astfel de sumă. Ne încurajează, ne facem să ne dorim și să muncim pentru a ajunge și noi acolo”, a încheiat Baiaram.