Caz de cruzime extremă față de animale în Ilfov. Mai multe pisici au fost lovite de săgeți trase cu arbaleta

Locuitorii comunei Snagov sunt îngrijorați după ce au găsit trei pisici care au fost lovite de săgeți trase dintr-o arbaletă sau din arc. Două dintre ele erau fără proprietar, însă un localnic a reclamat că a fost lovită și pisica lui, informează . Potrivit unei legi recent adoptate de Parlament, autorii actelor de cruzime față de animale riscă până la șapte ani de închisoare.

Trei pisici săgetate în Snagov

Ultimul caz a fost al unui motănel care a fost lovit superficial de către săgeată, fără să sufere leziuni majore. Norocul animalului a fost cu atât mai mare cu cât o femeie l-a văzut și l-a dus la medicul veterinar. „Din fericire este o plagă superficială pentru că a fost lovit la nivel de spate, deci nu i-a perforat toracele. Din fericire a avut noroc”, a spus medicul veterinar Daniel Barbu.

„Am fost acolo, am văzut un pisoi săgetat cu o săgeată de arbaletă, l-am tras de sub mașină, mi-era o milă teribilă, era foarte chinuit. Este al treilea pisoi din zonă împușcat cu o săgeată de arbaletă. Arbaleta o am, am fost la Poliție ieri după ce am internat pisoiul și mi-au spus să o păstrez ca probă. Mă sperie faptul că nu mai pot să ies prin curte. Și eu am pisici și nu pot le scot afară”, a spus Mirela, care l-a salvat pe pisoi.

Ionuț, un alt localnic din Snagov, a relatat și el că o pisică de-a sa a venit acasă lovită de săgeată. „Copiii îl numeau Bubu, suntem la al cincilea pisoi cu acest nume, pentru că ceilalți n-au mai venit acasă. Acum s-a întâmplat nefericitul eveniment când Bubu a venit acasă cu o sageată de arbaletă. Bănuiesc că cei care au folosit arcul n-au putut să-l nimerească bine de la distanță, iar motanul s-a făcut bine după o săptămână de îngrijiri”, a spus bărbatul.

Pedepse mai mari pentru cruzimea față de animale

Poliția Animalelor anchetează cazul și a deschide deja dosar penal pentru cruzime împotriva animalelor. Dacă vor fi prinși, făptașii riscă să ajungă la închisoare întrucât legislația care protejează animalele prevede sancțiuni mult mai dure pentru actele de cruzime.

a fost semnalat în luna ianuarie, într-o comună din Iași, unde doi minori au supus pisica la chinuri îngrozitoare doar pentru a se distra. La actul de cruzime a participat și un al treilea minor, care a filmat scena. Clipul postat pe rețelele sociale arată că animalul a fost legat de coadă cu o sfoară și apoi atârnat de o bară metalică. Ulterior, cei doi tineri l-au folosit pe post de sac de box, lovindu-l cu pumnii și picioarele.

Pisica a supraviețuit torturii, proprietarul spunând că aceasta a mai fost agresată de aceeași indivizi, dar nu a avut probe pentru a face o plângere la poliție. Minorii sunt suspectați că nu sunt la prima ispravă de acest gen întrucât mai multe pisici din comună au fost torturate sau ucise în ultima vreme, însă până acum nu au existat indicii privind făptașii.

Camera Deputaților a votat, în aprilie 2022, în favoarea modificării legii 205/2004 privind protecția animalelor majorând astfel pedepsele pentru cei care sunt vinovați de cruzime față de necuvântătoare. legii privind protecția animalelor extinde și lista faptelor care sunt considerate cruzime față de animale, fiind inclusă și zoofilia. Riscă pedepse și acei proprietari de animale care nu le asigură acestora apă, hrana, spațiul de locuit, dar și asistența medicală de care au nevoie.

Proiectul care a trecut de votul deputaților stabilește contravenții și pedepse de la 6 luni la 3 ani pentru stăpânii care taie cozile, dinții, ciocurile sau gheare animalelor, pentru cei care despart pui de mamă înainte ca aceștia să împlinească cel puțin opt săptămâni și pentru cei care folosesc animale vii pentru dresajul altor animale. În ceea ce privește pe cei care omoară, torturează sau organizează lupte între animale pedepsele vor începe de la doi ani și ar putea ajunge chiar la șapte ani de închisoare.