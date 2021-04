Caz incredibil la Survivor România 2021. Alin Sălăjean recunoaște că a furat mâncare: „Sunt bărbat și sunt asumat”

Chiar dacă problemele medicale l-au obligat să pună punct aventurii din Republica Dominicană, Alin Sălăjean nu poate sta departe de Survivor România 2021. Ba chiar este cel mai vocal dintre foștii concurenți și nu ezită să dezvăluie amănunte mai puțin știute din tabăra Războinicilor.

Așa s-a întâmplat și în urmă cu puțin timp, când „Buturugă”, presat de fratele Faimosului Culiță Sterp, a recunoscut că a „fentat” producția și a furat mâncare, de dragul colegilor de echipă.

Hoțul neprins rămâne, însă, un negustor cinstit, așa că eliminarea sa nu are nicio legătură cu această mică „scăpare”: „eu am părăsit competiția Survivor din punct de vedere medical și nu din alte motive”.

Alin Sălăjean a furat mâncare la Survivor România 2021

„Nu am mâncat din gunoaie, pentru că am fost unul dintre concurenții care au rezistat cu brio lipsei de mâncare. Am furat. Sunt bărbat și sunt asumat.

Am furat două sandviciuri și două napolitane de la producție. Ce am făcut cu ele? M-am dus la echipa mea și am împărțit frățește această captură.

Eu am părăsit competiția Survivor din punct de vedere medical și nu din alte motive”, a dezvăluit Alin Sălăjean.

Ana Porgras dă din casă. Ce ritual matinal are Cătălin Moroșanu în Republica Dominicană

Eliminată la rândul ei din competiție, Ana Porgras s-a întors în țară și a început să divulge secrete știute doar de cei aflați în Republica Dominicană. Sunteți curioși să aflați ce obiceiuri au Faimoșii înainte să intre pe traseu?

Ei bine, cel mai interesant dintre toate este ritualul pe care Cătălin Moroșanu îl respectă cu sfințenie în fiecare dimineață. Conștient că orice probă poate fi depășită numai cu ajutor din partea divinității, acesta nu uită niciodată să rostească o rugăciune.

„Nu prea aveai ce să faci. Încercam să găsim lucruri de făcut, să mergem prin junglă, să construim ceva, să căutăm mâncare.

Erau momente când te plictiseai, n-aveai ce să faci, decât să te uiți la mare. De obicei adormeam foarte devreme, pe la ora opt și jumătate cred că adormea toată lumea.

Ne trezeam foarte devreme. Eu mă trezeam la ora 6, înaintea mea se trezea Cătă, avea o cruciuliță la el și își făcea rugăciunea de fiecare dată”, a dezvăluit Ana Porgras.