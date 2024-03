Caz revoltător în Vaslui. Un bărbat a murit în fața unui spital, în timp ce aștepta ajutorul medicilor

județul Vaslui iese la iveală, după ce un . Acesta a fost adus de familie și aștepta ajutorul medicilor. Acum, rudele acuză reprezentanții spitalului că nu l-au băgat în seamă.

Un bărbat a murit în fața unui spital din Vaslui

Totul s-a petrecut la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, aici unde un bătrân de 78 de ani a fost transportat cu mașina personală a familiei, după ce a început să se simtă rău. Văzând că starea lui se înrăutățește, rudele au sunat și la 112, în timp ce se aflau în drum spre spital.

Atunci când a ajuns în fața unității spitalicești, pacientul s-a prăbușit la pământ, fiind inconștient. Familia susține că a solicitat ajutorul medicilor din spital, însă aceștia nu ar fi luat în seamă strigătul disperat al rudelor.

Pe de altă parte, reprezentanții Spitalului Murgeni spun că, de fapt, medicii instituției ar fi ieșit la poartă și i-ar fi injectat adrenalină pacientului, înainte ca ambulanța să sosească la fața locului. Primul echipaj tip B2, cu asistent medical, a început resuscitarea omului.

Ulterior, în zona respectivă a fost solicitată o ambulanță cu medic. Vreme de o oră, bărbatul de 78 de ani a fost resuscitat, însă eforturile salvatorilor de pe ambulanță au fost în zadar. În cele din urmă, acesta a fost declarat decedat.

„Medicul a ieşit afară, au ieşit asistente din spital”

În urma acestui eveniment nefericit, autoritățile abilitate au deschis o anchetă la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, conform . Trupul neînsuflețit al bătrânului a fost trasportat la Serviciul de Medicină Legală. În urma autopsiei se va stabili care a fost cauza decesului.

„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul bărbatului şi dispunerea măsurilor legale”, au transmis reprezentanții IPJ Vaslui.

Potrivit purtătorului de cuvânt al SAJ Vaslui, Daniel Ungureanu, bărbatul se afla în stop cardiac. Acesta susține că un medic și mai multe asistente ar fi ieșit din spital, pentru a-l ajuta. Însă, nu putea fi mutat în unitatea medicală, deoarece se făcea resuscitarea.

„Medicul a ieşit afară, au ieşit asistente din spital. Dar pacientul nu putea fi mutat de acolo, deoarece se făcea resuscitare. Ulterior medicul din spital a sunat la 112 şi a cerut să fie trimis echipaj cu medic de la Ambulanţa Bârlad. Am ajuns la faţa locului după aproximativ 30 de minute. Am continuat resuscitarea, am lucrat împreună cu echipajul nostru de la Murgeni, cu medicul din spital, asistenţii de acolo. Pacientul nu a răspuns la resuscitare şi ne-am oprit după aproximativ o oră şi jumătate”, a transmis acesta, potrivit Agerpres.