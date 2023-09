Caz șocant în Spitalul de Copii din Timișoara. O femeie susţine că a găsit un șoarece în salon: „Era mort şi uscat sub chiuvetă”

O femeie internată cu fetița sa la Spitalul de Copii din Timișoara reclamă o situație șocantă. Mama susține că a găsit un salon un șoarece mort de mai multă vreme și, revoltată, a luat decizia de a face întâmplarea publică.

continuă să șocheze România. După ce recent au fost descoperite , o mamă care a fost internată cu fetița sa în Spitalul de Copiii din Timișoara reclamă că a găsit un șoarece mort în salon.

Femeia a filmat momentul și a decis să iasă public și să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat. Revoltată, aceasta a susținut că nu era de ajuns că un astfel de animal nu avea ce căuta într-un astfel de spital, dar nimeni nu l-a observat zile la rând, dat fiind faptul că era uscat.

Mama și fetița sa se aflau la secția Infecțioase, pentru Covid, dar cu toate acestea, a afirmat că nici atitudinea personalului din Spitalul de Copii din Timișoara nu a fost în regulă.

Femeia a mărturisit că tratamentul nu a fost administrat la timp și, în plus, nu ar fi avut parte nici măcar de condițiile minime de igienă și de posibilitatea de a-și face un duș.

„Aș dori să povestesc o întâmplare nu tocmai plăcută petrecută în Spitalul – secția infecțioase. Am fost internată cu fetița în spital, unde am văzut un șoarece mort uscat sub chiuvetă, lucru care denotă că nu se face curățenia zilnică așa cum trebuie.

Aș mai vrea să semnalez comportamentul nepotrivit al unor asistente, decalarea tratamentului cu antibiotic cu până la 4 ore, cât și lipsa unui duș. Menționez că am fost internate la secția infecțioase pentru Covid”, a spus femeia despre Spitalul de Copii din Timișoara, conform

În România se înregistraeză 1000 de cazuri de Covid pe zi

Amintim că infecțiile cu Covid-19 au crescut semnificativ în ultima perioadă. La începutul lunii septembrie, ministrul Alexandru Rafila declara că zilnic

„Măsurile sunt cele care se iau în mod obişnuit când discutăm despre o boală transmisibilă pe cale respiratorie. Fiecare unitate sanitară ia măsuri interne legale pentru a limita transmiterea în spital, gruparea pacienţilor, în funcţie de situaţie. Avem în jur de 1.000 de cazuri pe zi în momentul de faţă, dar nu discutăm decât despre o anumită aglomerare la nivelul unor spitale de boli infecţioase.

Dar măsurile care se iau şi în cazurile de gripă, de exemplu, sunt similare şi pentru infecţia cu noul coronavirus. Probabil că vom mai avea una-două săptămâni de creştere şi ulterior situaţia va începe să reintre în normal”, a declarat Alexandru Rafila.