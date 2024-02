Ce a făcut Gigi Becali în timpul penalty-ului ratat de Dan Nistor: „Eu tot timpul mă rog!”

. Patronul FCSB a comentat la FANATIK SUPERLIGA evoluția jucătorilor lui Elias Charalambous.

Gigi Becali a trăit la intensitate maximă penalty-ul ratat de Dan Nistor: „Ce dacă a făcut? Lixandru e prea bun să îl cert”

Gigi Becali nu e supărat pe Mihai Lixandru după ce a comis un fault în careu la meciul cu Universitatea Cluj: „Ce dacă a făcut penalty? Lixandru e prea bun jucător să îl cert”.

Patronul FCSB a apelat la rugăciune în momentul în care Dan Nistor s-a aflat la punctul cu var: „Nu pot să zic că mă așteptam să apere. Tot timpul mă rog. În majoritatea timpului…”.

Becali nu este afectat de prestația ștearsă a jucătorilor săi și nici de rezultat: „Nu mă îngrijorează pentru că eu cred. Sunt încă 6 puncte diferență. Îi scoate Craiova și îi batem noi. Astea 6 și cu 7 fac 13 puncte. Deci eu cred în astea”.

Gigi Becali știe câte puncte avans va avea FCSB față de Rapid și CFR Cluj: „Vom avea 7, de fapt 8 puncte”

Gigi Becali și-a făcut foarte clar calculele înainte de finalul sezonului regulat: „Dacă sunt 7 puncte la înjumătățire, ei în situația asta vor avea și ei fără soț.

Deci atunci intră punctele distanță. Vom avea 7, de fapt 8 puncte. Adică trei meciuri”, a mai spus patronul FCSB la FANATIK SUPERLIGA, emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

Ștefan Târnovanu a dezvăluit cum a reușit să apere penalty-ul: „Meciul trecut a bătut în stânga tare”

: „Am văzut că meciul trecut a bătut în stânga tare, acum am zis că schimbă. Inspirație, feeling, acolo am plecat și mă bucur că l-am apărat.

Nu doar pe mine trebuie să mă feliciți, cred că întreaga echipă. Defensiv stăm foarte bine, în seara asta ne-a lipsit inspirația în fața porții. Cred că e OK cum s-a terminat.

Cel mai important e că nu primim gol. Ofensiva câștigă meciuri, defensiva câștigă campionate. Avem cele mai multe meciuri fără gol primit, dacă vom sta la fel defensiv cred că sută la sută vom marca”.

Dan Nistor, afectat după penalty-ul ratat cu FCSB: „Probabil nu o să dorm”

după ce a avut în gheată victoria împotriva FCSB-ului: „Am bătut prost. Îmi pare rău că am ratat. Asta este viața. Alte dăți am dat și am luat gol.

Mi-aș fi dorit să înscriu la acea fază. Suntem supărați, mai ales eu. Probabil că în seara asta nu o să dorm. Nu au existat certuri în vestiar”, a spus mijlocașul lui U Cluj la finalul partidei.

Gigi Becali a apelat la rugăciuni la penalty-ul lui Dan Nistor