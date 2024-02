Dan Nistor, supărat că a ratat penalty în U Cluj – FCSB 0-0: “Nu cred că mai dorm la noapte”

. Jucătorul gazdelor putea să aducă cele 3 puncte formației lui Ioan Ovidiu Sabău, însă Dan Nistor a ratat ocazia din penalty.

Dan Nistor, supărat că a ratat penalty în U Cluj – FCSB 0-0

La finalul partidei dintre U Cluj – FCSB, scor 0-0, Dan Nistor s-a arătat supărat după ce a ratat penalty. Mijlocașul a avut cea mai mare ocazie de gol din meciul cu liderul SuperLigii.

“Important este că nu am pierdut. Îmi pare rău că am ratat, dar aste e. Așa este la fotbal. În alte momente am dat gol, dar asta este. Mi-am dorit să marchez atunci.

Cred că dacă dădeam gol, alta era soarta jocului. Poate majoram rezultatul. Este mai bun acest punct decât nimic. Din păcate acasă nu prea reușim să câștigăm, dar sperăm să facem asta pe viitor.

A fost un joc de luptă, un joc de uzură. Nu au fost ocazii mari de o parte sau de cealaltă. Rezultatul e echitabil, chiar dacă noi am ratat penalty. Suntem supărați. Mai ales eu, pentru că am ratat penalty. Poate nici nu o să dorm în seara asta”, a declarat Dan Nistor, la .

“Ne vom lupta la play-off”

După meci, Dan Nistor a mai discutat legat situația echipei din vestiar. Mijlocașul celor de la U Cluj a mărturisit și faptul că , chiar dacă obiectivul este altul.

“Nu au existat certuri în vestiar. Suntem o familie destul de unită. Mister e ok. E normal ca antrenor să ne mai certe. Așa cred că trebuie să facă, pentru că nu poate să ne laude mereu dacă noi jucăm prost.

Sper ca de la următoare meciuri să acumulăm mau multe puncte. Avem șanse la play-off. Mai sunt 4 meciuri foarte grele. Obiectivul nostru este să prindem locurile 7-9, dar ne vom lupta până în ultima etapă pentru a intra în play-off”, a mai spus mijlocașul lui U Cluj.

U Cluj este pe locul 8 în SuperLiga și are 34 de puncte. Formația lui Ioan Ovidiu Sabău se află la un punct de ultimul loc care duce în play-off, poziția 6 ocupată de Petrolul Ploiești. În următoarea etapă, “șepcile roșii” vor face deplasarea la Sfântu Gheorghe pentru duelul cu Sepsi.