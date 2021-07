Ce a făcut Liviu Dragnea în primul weekend după eliberarea din penitenciar! România, zero şanse pentru politicienii condamnaţi

a avut darul de a agita apele politicii din România. În plină luptă a liberalilor pentru şefia partidului, social democraţii s-au trezit că trebuie să răspundă la întrebări mai vechi şi sunt nevoiţi să se împartă în două tabere. Într-o parte stau actualii lideri, oamenii care susţin că au salvat formaţiunea prin îndepărtarea cât mai rapidă de numele lui Liviu Dragnea. De cealaltă baricadă au reapărut prietenii fostului conducător, prieteni vocali şi care nu au ezitat să anunţe o revoluţie în partid.

La puţin timp după baia de mulţime făcută chiar în faţa penitenciarului din care s-a eliberat după doi ani şi două luni, Liviu Dragnea a mers acasă. Alături de el s-au aflat doi locotenenţi. Carmen Dan şi Codrin Ştefănescu au stat la masa de pe terasa apartamentului în care .

Au urmat mai multe pahare consumate, zâmbete între amici şi promisiuni. De atât a fost nevoie pentru ca fosta echipă a lui Dragnea să se reactiveze. Codrin Ştefănescu şi-a luat rolul în serios şi a pus tunurile pe foştii colegi.

„Le mulțumesc colegilor din PSD care mi-au transmis mesaje pentru Liviu Dragnea! Nu am apucat sa i le citesc pe toate, o voi face in cursul zilei de azi! Și mult sictir conducerii securistoide a PSD, care s-a ascuns sub pat!

Și rușine pentru punctajul oficial pe care l-ați lansat in comunicarea publica vis-a-vis de eliberarea lui Dragnea! Sunteți mai rezist ca reziștii și provocați o imensa greață electoratului și membrilor noștri! Iar pentru prieteni: vā voi ține la curent și in cursul zilei de azi!”, a notat acesta pe o rețea de socializare.

A revenit și a anunțat chiar și următorii pași pe care Liviu Dragnea îi va face. Conform acestuia, fostul lider al partidului nu este interesat deocamdată de o revenire în sânul social democraților. Așa cum a precizat chiar Dragnea în buza închisorii, prioritară este starea de sănătate. Interesant este că omul care a condus PSD până la condamnarea din 27 mai 2019 a ales să plece din București la puțin timp după eliberare.

„Liviu Dragnea este cu copiii la Alexandria, eu cu Rāducu la pescuit! Ținem legătura telefonic, mâine searā ne vedem sā stabilim programul pentru săptămâna viitoare. Adicā medici, analize, spital”, a mai spus Codrin Ștefănescu

Adrian Năstase, zero şanse în politică după condamnare

Sunt șanse puține ca Liviu Dragnea să-și reia traseul politic judecând după numele sonore condamnate în trecut și care n-au reușit să reintre în circuit. De departe, cel mai greu politician care a ajuns în penitenciar a fost Adrian Năstase.

A fost eliberat după nu mai puțin de 500 de zile petrecute închis. „Am rămas același. Încercările din ultimii ani m-au întărit. Am nevoie de timp să îmi lămuresc proiectele pentru viitor.

Am diverse idei extravagante, nu o să vi le spun. În ultimii 10 ani aţi dus-o foarte bine fără mine, în ultimii trei ani şi mai bine”, anunța Adrian Năstase la ieșire. Doar că proiectele de viitor au însemnat mai degrabă timp petrecut la Cornu și departe de lumea politică. O lume care nu i-a întins mâna și nici nu l-a băgat prea mult în seamă.

Nici Năstase nu a fost primit cu braţele deschide de către social democraţi. Drept pentru care nu a mai durat mult până când fostul candidat la alegerile prezindeţiale al PSD-ului a ieşit la atac. “PSD-ul (e în hibernare – n.r.), eu aşa constat. Probabil pentru că aşteaptă să câştige alegerile în 2024 ca o pleaşcă. Guvernul pierde voturi prin greşelile pe care le realizează. Atunci oamenii vor spune haideţi voi la guvernare, că totuşi a fost mai bine.

Ceea ce nu înţeleg foştii mei colegi de la partid este că, practic, aşa cum a apărut mişcarea AUR pe zona de dreapta poate să apară şi pe zona de centru-stânga. Şi eu cred că lucrurile acestea sunt posibile până în 2024, aşa încât o aşteptare din asta inactivă, cu meditaţii, cu lamentaţii metafizice, cu formule de genul întrebărilor retorice – cum e posibil să? – un partid care nu acţionează, care nu înţelege că în Parlament este în momentul de faţă prizonier şi că practic zbaterea asta este absolut inutilă, cum s-a văzut, de altfel, la buget, nu reuşeşti să transmiţi mesaje şi, în orice caz, nu transmiţi mesaje nici atunci când preiei modelul plângerilor la Înalta Poartă. Nu ăsta a fost modelul PSD-ului”, a spus fostul premier Năstase.

Cum au fost scoşi din politică Gigi Becali şi George Copos

Gigi Becali a căutat un partid cu care să se identifice, dar în cele din urmă a luat decizia să-şi construiască din temelii unul nou. Ales europarlamentar, patronul FCSB-ului a început numeroase războaie şi a terminat prea puţine în domeniu.

Mai mult decât atât, a ajuns şi el în închisoare. A fost eliberat condiţionat din Penitenciarul Poarta Albă, după ce a executat un an şi 10 luni din pedeapsa de trei ani şi şase luni pe care a primit-o. Nu o dată, şeful roş albaştrilor a transmis că a fost o victimă politică.

A ajuns la închisoare în 20 mai 2013, fiind condamnat la trei ani de penitenciar în dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apărării. A primit ulterior un spor de şase luni, după alte două condamnări, în dosarul “Valiza” şi în cel al sechestrării celor care i-au furat maşina.

Becali a fost încarcerat la Penitenciarul Jilava până în 29 octombrie 2013, când a fost transferat la Penitenciarul Poarta Albă, după ce Administraţia Penitenciarelor a aprobat cererea acestuia. După ce a ieşit, politica a devenit o amintire şi încet, dar sigur s-a îndepărtat de acest domeniu.

“Mulţumesc judecătorilor şi procurorilor care m-au condamnat pentru că eu consider că cea mai folositoare perioadă din viaţa mea au fost cei doi ani de închisoare, mântuirea e cel mai important lucru pentru mine şi am învăţat ce înseamnă mântuirea în închisoare”, avea să spună la eliberare Becali.

Rivalul său din fotbal, George Copos a avut o ascensiune fulminantă în politică fiind, la un moment dat, chiar vicepremier. A sfârşit şi el în închisoare fiind eliberat condiţionat, după ce a executat un an şi o lună din pedeapsa de patru ani. A fost primul dintre cei 8 condamnaţi la închisoare cu executare în Dosarul Transferurilor care a ajuns în libertate.

“M-am gandit la Rapid, dar in viata am facut doua mari erori. Enorm de mari. Am intrat in politica si am cheltuit 30 de milioane de euro la fotbal. Rapidistii sunt oameni unici. Chiar daca am suferit enorm de mult, ei sunt, au ramas si vor ramane oameni unici”, a spus Copos la ieşirea din penitenciar.

Relu Fenechiu, Monica Iacob Ridzi, Adrian Severin şi mulţi alţii au avut parte de acelaşi final politic. După condamnare, formaţiunile în care au activat le-au întors spatele şi aceştia au fost nevoiţi să se reorienteze sau să accepte roluri minore în linia a doua.