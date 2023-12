Ce a făcut Mr. Pink pentru Irinel Columbeanu după ce a aflat că a rămas fără avere: ”M-a mișcat acest gest”

Ce a făcut Mr. Pink pentru Irinel Columbeanu după ce a aflat că acesta . Fostul om de afaceri a fost foarte mișcat un gest care a fost realizat recent prin intermediul fiicei sale și a fostei soții, Monica Gabor.

Gestul primit de Irinel Columbeanu de la Mr. Pink după ce a pierdut toți banii. Fostul milionar în euro a spus adevărul

Gestul primit de Irinel Columbeanu de la după ce a pierdut toți banii. Fostul milionar în euro a spus adevărul la mai bine de jumătate de an de când s-a întors din Statele Unite ale Americii, unde a vizitat-o pe fata sa, Irina.

Fostul afacerist a recunoscut că i-a fost întinsă o mână de ajutor atunci când avea cea mai mare nevoie. Omul de afaceri din China, actualul soț al Monicăi Gabor, nu a putut sta nepăsător când a auzit de situația vedetei.

„L-am cunoscut pe Mr Pink, e foarte ok, Monica a avut mare noroc, a ajuns pe mâini bune. Îl cunosc destul de bine şi pe el, şi pe fiul lui, un băiat foarte simpatic şi plin de optimism, cum tind să cred că sunt şi eu.

Când am vizitat-o pe fiica mea, am ieşit împreună şi cu Monica, şi cu Mr Pink, şi cu Irina la diverse restaurante. Am şi fost ajutat financiar de Mr Pink, a ţinut să fie prezent înainte să mă întorc în România.

Pe mine m-a mişcat acest gest, probabil a fost felul lui de a aprecia faptul că i-am ascultat sfatul pentru că el m-a certat când am fost în SUA că nu vreau să o las pe Irina să îşi continuie viaţa acolo unde se află mama ei”, a spus Irinel Columbeanu pentru .

Irinel Columbeanu, departe de fiica sa, Irina

Irinel Columbeanu a acceptat în cele din urmă să stea departe de fiica sa, Irina, care a plecat din România în vara lui 2018. De atunci adolescenta locuiește cu mama sa, Monica Gabor, cu soțul fotomodelului și cu fiul afaceristului.

Fata nu a mai venit în țara natală de foarte multă vreme, motiv pentru care fostul milionar în euro a decis să zboare în Statele Unite ale Americii pentru a o vedea. Acest lucru a avut loc în luna iunie a acestui an.

Mai mult, fostul afacerist susține că a fost ajutat financiar și de fiica sa, care i-a trimis toate economiile adunate când a aflat că locuiește la un azil de bătrâni. Irinel Columbeanu a crezut că va reveni pe linia de plutire, dar asta nu s-a întâmplat.