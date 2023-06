Ce a găsit o familie de români la resortul din Grecia unde avea rezervare făcută. Vacanța s-a transformat într-un coșmar: “Au devenit agresivi”

Ceea ce ar fi trebuit să fie o vacanță de vis, s-a transformat într-una de coșmar pentru o familie de români care a ales ca destinație Grecia. Ajunsă la resortul de cazare, și-a dat seama că imaginile din realitate nu corespund cu ceea ce este postat pe internet.

Vacanță de coșmar pentru o familie de români în Grecia. Ce a găsit la cazare. Personalul, agresiv

Încă de cum au ajuns la destinație, . De la pereți murdari, plini de igrasie, uși defecte și geamuri fără plase de protecție, până la colaci de toaletă stricați, becuri arse, dușuri stricate și scurgere continuă la baie.

Nemulțumiți de condiții, turiștii români au solicitat după prima noapte să le fie schimbată cazarea cu una mai bună, însă li s-a refuzat dorința. Drept urmare, au ales să plece în altă parte, moment în care personalul a început să devină agresiv, amenințând cu crearea unor probleme la vamă.

Pentru a putea să părăsească locul de cazare, responsabilii au cerut familiei 50% din factură și nici nu au restituit avansul, așa cum ar fi trebuit și așa cum specifică pe site-ul unde promit condiții legale și plăcute pe parcursul șederii la ei.

Unul dintre membrii familiei a postat pe un grup destinat românilor din statul elen întreaga întâmplare , dar și imagini, inclusiv filmulețe video, care să susțină cele precizate. În urma experienței neplăcute, românii în cauză au rămas cu un gust amar despre Grecia, unde mergeau de mai bine de 15 ani.

” (…) Tocmai ne-am intors din Grecia unde am avut o exerienta neplacuta cu Filippos Resort din Vourvourou (…) Dupa prima noapte am cerut sa ne schimbe camera. Nu au vrut au zis ca asta am rezervat alta camera nu au.

Atunci le-am zis ca noi plecam (ceea ce am si făcut). Au devenit agresivi ne-au amenintat ca daca nu le platim 50% din total factura cazare ne fac probleme la vama. Nu ne-au dat avansul platii inapoi.

Dupa mai bine de 15 ani de mers in Grecia este prima data cand ni se intampla asa ceva. Se pare ca viata mai scumpa aduce schimbari neplacute in termeni de calitate chiar si in Grecia . Sper sa ajute review-ul meu si sa faceti alegeri bune. Vacante fara incidente va doresc!”, a scris Alexandra Marinescu.

Și alți români se plâng de cum sunt tratați de statul elen

