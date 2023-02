Ce a găsit o mămică în punga de cacao. Reacțiile internauților după postarea de pe TikTok

Ce a găsit o mămică în punga de . Reacțiile internauților după postarea de pe TikTok care i-a uimit pe foarte mulți. Chiar și partenerul de viață al acestei creatoare de conținut a rămas șocat de ceea ce a văzut în farfurie.

Ce a descoperit o femeie în praful de cacao. Ce comentarii a primit de la oamenii de pe TikTok

O femeie le-a arătat tuturor ce a descoperit în praful de cacao pe care l-a presărat deasupra grișului cu lapte. Aceasta a dorit să ofere un gust mai dulce preparatului pentru copilul său, însă a ajuns să arunce la gunoi mâncarea.

În videoclipul încărcat pe pagina de se poate observa cum ies viermi din pulberea maro care nu fusese desfăcută înainte. Femeia a mai subliniat că nu i s-a întâmplat niciodată să cumpere o astfel de pungă cu cacao.

„Să mori tu”, este reacția pe care a avut-o soțul utilizatoarei, în timp ce alți internauți i-au transmis că s-au lovit de această situație și la alte produse de la aceeași firmă. „Eu am pățit la cereale”, a scris cineva pe social media.

„Am pățit cu cereale de la aceeași firmă. Am observat viermele în lapte doar când am terminat”, „Am pățit la griș”, „Eu am lăsat cacao desfăcută și când am luat-o să pun la cozonac, avea niște gângănii. Bine că am observat la timp”.

„Eu am pățit cu orezul și cu făina de porumb și de grâu”, „Mi s-a întâmplat de foarte multe ori”, „Trece cu pălinca și cognac” sau „Proteine”, sunt alte comentarii primite din partea oamenilor de pe TikTok.

Nesquik cu viermi… nu era expirat !! A mai patit cineva ??

Comentariile negative primite de mămică. Ce a transmis

Din păcate, au fost și persoane care nu au crezut în situația neplăcută prin care a trecut mămica care a dorit să-i ofere fetiței sale o gustare delicioasă. „Și vrei să te credem pe cuvânt?”, a fost reacția unei internaute.

„Nu. Mi le-am pus intenționat. M-am gândit să îi dau niște viermi fiicei mele ”, a mai spus femeia pe pagina personală de TikTok, unde a mai precizat că punga cu cacao nu era expirată, termenul fiind valabil.

„E cu carne. Ce are? Pune mâna și mănâncă. Pofta mare”, i-a mai scris altcineva pe rețelele de socializare, creatoarea de conținut din mediul virtual invitând-o pe aceasta la o porție de griș cu lapte și cacao.