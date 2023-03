Ce a pățit Andreea Antonescu la America Express. A avut nevoie de ajutor imediat: „Mi-a paralizat mâna instant”

Ce a pățit Andreea Antonescu la America Express. Colega de echipă a Andreei Bălan a avut nevoie imediat de ajutor, pe care artista i l-a și oferit.

Ce a pățit Andreea Antonescu la America Express

Mai precis, în timpul probei de la America Express, aceasta , atunci când încercau să rezolve proba pusă la dispoziție în ediția de ieri a emisiunii.

Atunci când curățau ceapa, Andreea Antonescu a fost înțepată de un vierme care i-a intrat efectiv sub piele, iar colega ei de echipă i-a sărit imediat în ajutor.

Andreea Antonescu a crezut inițial că a fost înțepată de o albină care i-a și intrat în palmă. chiar a mărturisit că i-a paralizat mâna complet și a simțit o durere imensă pe care nu o poate asemăna cu niciuna alta Din viața ei.

„M-a înțepat o albină! Efectiv am simțit cum un cui, am bănuit că e albină, îmi intră în palmă. Mă înțeapă, mi-a paralizat mâna. M-a înțepat ceva și nu știu ce e.

Mi-a paralizat mâna instant, am simțit o durere pe care n-am simțit-o niciodată în viața mea. Am început să țip ”, a povestit Andreea Antonescu în cadrul emisiunii.

Cum i-a sărit imediat în ajutor Andreea Bălan colegei sale

Vedeta a primit imediat ajutor din partea colegei sale, Andreea Bălan. Aceasta a mers la ghiozdan unde avea o pensetă și șervețele umede.

Astfel, Andreea Bălan a făcut totul pentru a se dezinfecta și pentru a încerca să scoată viermele din mâna Andreei Antonescu și până la urmă a reușit.

„Am fugit la ghiozdan să iau o pensetă. Am venit cu penseta și cu șervețele umede, eram foarte murdare pe mâini. Noroc că am avut pensetă și am scos acel vierme mișcător”, a spus Andreea Bălan.

În ciuda tuturor eforturilor acestor concurente de la America Express, proba a fost câștigată de Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, care s-au bucurat de cazarea la hotel.