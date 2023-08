Ce a pățit Liviu Vârciu la prima oră a dimineții. Vedetei nu i-a venit să creadă: „Uite ce se aude în casă”

Somnul lui Liviu Vârciu a fost întrerupt brusc de o situație neașteptată, iar artistul a fost atât de revoltat încât a pus mâna pe telefon și a filmat tot ce se întâmpla. Prezentatorului de la Antena 1 i-a fost teamă că a început războiul.

Ce l-a trezit pe Liviu Vârciu din somn

După ani în care a fost un bărbat liber și dornic de aventură, Liviu Vârciu s-a așezat la casa lui. Anda Călin i-a furat inima artistului și i-a dăruit doi copii, iar acum toți patru

ADVERTISEMENT

Astfel că, programul său este unul destul de încărcat, împărțindu-se între familie și viața profesională. În plus, el mai are o fiică, pe Carmina, care deși a împlinit 21 de ani, încă are nevoie de tatăl său și de timpul petrecut cu el.

Prin urmare, orele de somn sunt foarte importante pentru Liviu Vârciu, dar nu întotdeauna apucă să se bucure de ele. Așa s-a întâmplat de curând, când, la șase dimineața, a fost trezit de zgomotele puternice care se auzeau în locuința sa.

ADVERTISEMENT

Nu mică i-a fost mirarea atunci când și-a dat seama că în jurul casei sale survola un elicopter. Revoltat, a pus mâna pe telefon și le-a prezentat urmăritorilor săi de pe Instagram ce se petrece. Ba chiar a mărturisit că s-a gândit că războiul a izbucnit și la noi în țară.

„Bună dimineața! Uite ce se aude la mine în casă. Stai așa! Zici că intră cu elicopterul la mine în dormitor. Am sărit din pat. Am crezut că începe războiul. Am zis: ‘M-am nenorocit! N-am decât un pistol cu bile!’.

ADVERTISEMENT

Ia! Fiți atenți cine mă trezește pe mine la ora 6…(….) A început războiul sau?”, a povestit Liviu Vârciu pe internet, acolo unde a publicat și câteva videoclipuri cu elicopterul care l-a trezit din somn atât de devreme.

Îi este frică de zbor

Situația este cu atât mai neplăcută pentru Liviu Vârciu cu cât avioanele și elicopterele nu sunt deloc mijloacele preferate de călătorie. cu toate că i-a făcut iubitei pe plac și au mers în vacanță în Maldive.

„În Maldive am fost anul acesta, doar eu cu Anda. Eu nu zbor. Am zburat în Asia, în India, am zburat în America. Nu mai zbor că am o fobie de zbor acum, mai nou. Dar nu am avut scăpare de doamnă și a trebuit să schimb vreo câteva avioane, trei la număr, am zburat și cu de ăla mic, cu niște elici, dar când am ajuns acolo…recomand cu încredere”, a declarat Liviu Vârciu, la Xtra Night Show.