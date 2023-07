Liviu Vârciu nu mai vrea să călătorească cu avionul. Anda Călin l-a obligat să plece: „N-am avut scăpare”

Liviu Vârciu nu mai vrea să călătorească cu avionul. Celebrul om de televiziune spune că a dezvoltat o fobie acum, dar n-a avut încotro.

Liviu Vârciu a recunoscut că a dezvoltat o fobie de zbor. Chiar și așa, el a zburat pe mai multe continente, pentru că nu a „avut scăpare” de gura Andei Călin.

Omul de televiziune a spus că cu soția lui. Este vorba despre o destinație aflată destul de departe, la câteva ore bune cu avionul. El a mai fost și pe continentul american, dar și în India.

Deși a trebuit să schimbe mai multe avioane pentru a ajunge la destinație, Liviu Vârciu nu a mai avut ce să facă pentru că aceea era .

Așa că s-a conformat și, în ciuda fricii sale de zbor, a acceptat să călătorească cu mai multe aeronave până la locul cu pricina.

”În Maldive am fost anul acesta, doar eu cu Anda. Eu nu zbor. Am zburat în Asia, în India, am zburat în America, nu mai zbor că am o fobie de zbor acum, mai nou, dar nu am avut scăpare de doamnă și a trebuit să schimb vreo câteva avioane, trei la număr, am zburat și cu de ăla mic, cu niște elici, dar când am ajuns acolo…recomand cu încredere.”, a declarat Liviu Vârciu, la Xtra Night Show.

Liviu Vârciu are probleme și pe șosea, nu doar în aer

Dar se pare că Liviu Vârciu are probleme și pe pământ, iar problemele sale nu sunt numai în aer. El a fost prins mergând neregulamentar pe șosea.

De această dată, omul de televiziune și artistul a avut o grabă de a ajunge undeva cu mașina și a depășit viteza legală.

El a fost prins de polițiști și sancționat cu o amendă, conform legii. Deși a avut și patru puncte de penalizare, Liviu Vârciu spune că este foarte bine că polițiștii stau pe străzi să prindă vitezomanii.