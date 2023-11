Ce a pățit Mihai Trăistariu în timp ce conducea către o emisiune: „Bine că suntem bine”

Mihai Trăistariu a povetsit pe conturile sale socializare că a încheiat săptămâna cu un mare ghinion. Artistul conducea spre București și urma să intre în direct într-o emisiune, însă planurile i-au fost date complet peste cap.

Probleme pentru Mihai Trăistariu

Mihai Trăistariu face adesea naveta între București și Constanța. La malul mării deține mai multe garsoniere pe care le închiriază turiștilor, dar și o școală de dans,

Totuși, în Capitală ajunge de fiecare dată când este invitat în emisiuni sau are alte proiecte. Asta s-a întâmplat și duminică, 5 noiembrie 2023, când artistul s-a trezit foarte devreme pentru a intra în direct la un matinal.

Însă, când mai avea numai 40 de kilometri până la București, a rămas cu mașina în drum.

Astfel că, a fost nevoit să cheme o firmă de tractări auto care i-a dus mașina la un service, iar Mihai Trăistariu nu a avut de ales și a trebuit să anunțe ca nu se va putea prezenta la emisiunea la care a fost invitat.

„Ghinionul zilei”

Mihai Trăistariu a povestit totul cu lux de amănunte în mediul online. Prin intermediul rețelelor sociale, cântărețul ține mereu legătura cu fanii săi și le spune toate noutățile care au loc în viața sa.

„Ghinionul zilei. Trezit dis de dimineață. Fugit spre București, la o emisiune în direct. Oprit pe autostradă. Mai aveam doar 40 de km. Cel mai probabil s-a dus cilindrul de ambreiaj.

Am sunat la TV și am anunțat că am pățit-o. Am sunat la tractări. Și ducem mașina la Călărași, într-un service. Pân’ la urmă… bine că suntem bine”, a scris Mihai Trăistariu pe social media, acolo unde a publicat și o poză cu mașina.

În secțiunea de comentarii, fanii au reacționat imediat. Unii i-au transmis că cel mai important este faptul că nu a fost rănit, în timp ce alții i-au sugerat că ar fi cazul să-și cumpere o nouă mașină. „Nu-i nimic. Se mai întâmplă. Important e că ești sănătos”, „Mașina se repară”, „La câte drumuri faci…mașină nouă!!! SUV”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de cântăreț.