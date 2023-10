Mihai Trăistariu, pe urmele Iuliei Albu: “Mă duc la Eurovision cu o găină pe cap”

Mihai Trăistariu ne-a surprins din nou. În exlusivitate pentru FANATIK, artistul a anunțat că vrea să participe la Eurovision și să câștige. Dar nu așa, oricum, ci cu un look șocant. A ales accesoriul preferat al Iuliei Albu, care îi va garanta succesul. Mihai ne-a mai spus că vrea să-și extindă afacerea și să cumpere un hotel pe litoral.

Mihai Trăistariu, copilărie cu lipsuri: “Am fost un copil sărac”

Artistul a spus că în perioada toamnei obișnuiește să se relaxeze. Recunoaște că atunci când era copil nu a avut posibilități prea mari. Tocmai de aceea a evoluat într-un adult care nu pune prea mare preț pe .

“Eu toamna nu prea am activități specifice. De obicei citesc destul de mult. Sau filmez, dacă am emisiuni, merg la concerte. Toamna era frumoasă atunci când eram copil. Eu am fost un copil sărac, nu am avut posibilități. La noi toamna era cu gutui, cu mere, struguri, fructe. Începea școala, luam rechizite.

Nu era nimic deosebit. Îmi lipseau lucruri, dar nu simțeam lipsa, pentru că eu credeam că așa e la toți copiii, toți sunt săraci. Am avut o copilărie fericită cumva, chiar și așa, în sărăcie.

Asta m-a ajutat ca adult, să nu sufăr de nimic, chiar dacă am o situație financiară bună. Nu am mofturi să îmi iau nu știu ce decapotabilă. Mai bine investesc în ceva, care să producă bani”, a declarat Mihai Trăistariu pentru FANATIK.

Celebrul artist are deja rezervări pe litoral pentru vara viitoare: “Super plin”

Lui Mihai îi merge afacerea ca pe roate. Are apartamente pe litoral pe care le închiriază pe timpul verii și îi merge tare bine. Iar dacă alții se plângeau că a fost un an în care nu a avut succes turismul, pentru interpret lucrurile au stat total diferit.

“Vara asta a fost super productivă pentru mine. E a patra vară în care închiriez apartamente și m-am promovat foarte bine. Eu acum fac cazări pentru vara viitoare. Oamenii mă recomandă și fac rezervări cu un an înainte. Eu mereu după Revelion încep să chem lumea la mare, pentru vară.

Eu așa fac, și până în luna aprilie am toată vara rezervată. Și nici nu mai muncesc pe timpul verii, pentru că și așa am concerte. Eu am avut super plin. Alții s-au plâns că au fost rezervările la jumate, nu a fost cazul la mine”, a mai adăugat artistul.

Cu cât închiriază Mihai Trăistariu apartamentele de la malul mării: “Un preț foarte accesibil”

Am aflat secretul succesului lui Mihai Trăistariu. Solistul lasă la preț, iar oamenii se bucură că scot mai puțini bani din buzunar. Artistul are de gând să-și extindă afacerea și să își cumpere un hotel sau o pensiune.

“Aș vrea să mai cumpăr o pensiune sau un hotel, pentru că am văzut că merge pe partea de turism. Mi-am propus să strâng bani un an și ori îmi iau teren și construiesc eu, ori iau hotelul gata făcut. Am și vizitat prin Costinești, Mamaia, Eforie, am vorbit deja și cu patroni.

Unii se plâng că nu le merge, vedeam la știri că nu merge. Eu aveam plin, tot în Mamaia am și eu. Trebuie să le oferi oamenilor calitate. Eu am și un preț foarte accesibil, e la jumătate. Poate de aceea și vin oamenii la mine.

Eu cer 200 de lei în aprilie, mai, iunie. Pot să stea mai multe persoane în apartament și să dea puțin. Să vii în Mamaia, să stai la malul mării și să dai așa puțin, e convenabil. Eu nu vreau să le țin goale, de aceea le dau mai ieftin”, a spus Mihai Trăistariu pentru FANATIK.

Mihai Trăistariu lansează bomba: “Vreau să șochez la Eurovision”

Celebrul artist ne-a mai spus că are de gând să participe din nou la Eurovision, chiar și pentru altă țară. Pentru a câștiga are un plan bine pus la punct. Vrea să impresioneze pe toată lumea cu un look extravagant în stilul Iuliei Albu.

“Eu vreau să merg din nou la Eurovision, vreau să-l câștig. Am o piesă genială și vreau să investesc în muzică. M-am cam lăsat de muzică după pandemie. Am mai scos eu câteva piese de muzică populară, dar ceva așa, wow, de calitate, nu.

Acum am piesa aceasta care e superbă și vreau să câștig Eurovisionul pentru țara noastră. Sper doar să se organizeze, pentru că se zvonește că nu s-ar mai vrea ca România să participe.

Asta pentru că ultimul băiat a luat zero puncte, iar TVR-ul s-a supărat și nu ar mai vrea să meargă România. Dar eu pot să particip pentru altă țară, nu ar fi problemă.

Dar ar fi păcat, pentru că acum am o piesă wow. Mă preocupă mult și look-ul. Eu acum mi-am lăsat părul lung, e o claie de păr. După implantul de păr, mi-a crescut mult și e creț, stă afro.

Vreau pentru Eurovision să îi fac ceva deosebit. Ori îl prind într-o coadă, ori îmi fac ceva atipic, văd eu. Vreau un look nou neapărat. M-am consultat și cu stiliști, dar nu prea m-au nimerit. Mi-au spus să fiu simplu, dar mie nu îmi place așa. Iar la Eurovision extravaganța câștigă, Mai bine îmi pun o găină în cap și câștig”, a mai declarat Mihai Trăistariu pentru FANATIK.