Ce a pățit o turistă din România cu al său copil mic în vacanță în Turcia: ”Am fost răpiți!”. Scene ca în filmele de groază

Ce a pățit o turistă din România cu un copil mic în vacanță în Turcia. Femeia a povestit că a fost ”răpită” din fața hotelului unde era cazată, după ce a sunat la o Ambulanță. Din păcate, a fost preluată de altă mașină.

Ce i s-a întâmplat unei românce în Turcia când a vrut să meargă la doctor cu un copil. Momente de panică

O a dezvăluit ce i s-a întâmplat în momentul în care a solicitat părerea unui medic în cazul unui copil. Aflată în vacanță în Turcia, a sunat la o clinică medicală după ce unul dintre micuți a început să se simtă rău.

Femeia a sunat la primele ore ale dimineții la spital, cei de la asigurări solicitând o ambulanță, doar că avea să fie urcată într-o mașină de doi bărbați suspecți. Aceștia au dus-o la o clinică privată de unde a abia a scăpat.

„Ne trimit asigurările ambulanță la hotel, ne sună să ne spună unde și cum vom fi preluați, ne luăm copilul bolnav și mergem către punctul de întâlnire de la poarta hotelului.

Când ieșim pe ușa hotelului ne trezim că suntem luați efectiv pe sus de doi bărbați îmbrăcați în uniforme medicale, ne urcă într-o masșină care nu era ambulanță, ci o mașină mică obișnuită și pornim în trombă spre spital.

Doar că, telefonul meu sună întruna. Era asistenta medicală de pe ambulanță care ne aștepta la poartă. Încerc să le explic turcilor că au greșit pacienții, că noi trebuie să mergem cu ambulanța, nimic! «No problem! No problem!» – atât știau să ne spună.

Ajunși la clinică, reușesc să răspund la telefon și din discuția cu asistenta îmi dau seama că am fost păcăliți. Încerc să le mai explic turcilor încă o dată, realizează că noi ne-am cam dat seama de micul lor aranjament și, surpriză, închid ușile clinicii ca să nu mai putem ieși în stradă, unde ne aștepta ambulanța.

Facem scandal, urcă și ei tonul, ne explică că «No money for consult!», reușim să apăsăm un buton și deschidem ușa. Am înșfăcat copilul și duși am fost! Ne urcăm în ambulanță și pe drum aflăm ce s-a întâmplat.

Cât timp ne aștepta ambulanța, portarul hotelului a sunat la această clinică, de la care probabil își lua ciubucul, și așa am nimerit noi acolo, fără vina noastră”, a scris femeia pe un forum de pe .

Turista a punctat faptul că a învățat o lecție foarte valoroasă și le-a transmis să fie atenți și să ceară mereu amănunte. În plus, i-a sfătuit să nu se lase păcăliți, precizând și hotelul unde a fost cazată în Turcia.